Zo reageren de partijen op de uitslag van de Europese verkiezingen

Afgelopen donderdag is ons land naar de stembus gegaan voor de Europese verkiezingen. Uit de exitpoll, een soort schaduwverkiezing op de dag zelf, wisten we al dat GroenLinks-PvdA en PVV nek aan nek gingen. Nu is ook de definitieve uitslag binnen. Hoe reageren de partijen hierop?

GroenLinks-PvdA is de grootste partij geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De linkse partijen mogen samen acht leden naar Brussel sturen. Dat zijn er twee meer dan de PVV. De rechts-nationalistische partij van Geert Wilders leek op basis van een donderdag gepubliceerde exitpoll op 7 zetels af te stevenen. Na telling van 98 procent van de stemmen blijkt dat er dus eentje minder te worden. Die zetel gaat naar het pro-Europese Volt.

De rest van de zetelverdeling komt overeen met de exitpoll van donderdag. VVD en CDA verliezen allebei een zetel en komen op respectievelijk 4 en 3. D66 gaat van 2 naar 3 zetels. BBB (2 zetels) en NSC (1 zetel) komen nieuw in het Europees Parlement. De Partij voor de Dieren en de SGP behouden allebei hun zetel.

PVV vindt zichzelf ‘de allergrootste winnaar’

PVV-leider Geert Wilders blijft verheugd over de uitslag van de Europese verkiezingen, hoewel zijn partij een zetel minder krijgt dan de 7 die hem waren toebedeeld in de exit-poll op verkiezingsdag. „Nog steeds de allergrootste winnaar met 5 zetels erbij! PVV KIEZERS BEDANKT!”, twitterde Wilders gisteren nadat de prognose naar buiten was gekomen.



Nog steeds de allergrootste winnaar met 5 zetels erbij! PVV KIEZERS BEDANKT! ❤️❤️❤️❤️❤️ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 9, 2024

GroenLinks/PvdA: opluchting en teleurstelling

GroenLinks-PvdA is met duidelijk verschil de grootste partij geworden bij de Europese verkiezingen, zegt politiek leider Frans Timmermans. „Samen met de knappe prestaties van andere pro-Europese partijen laat dit zien dat een meerderheid in Nederland Europa wil versterken en zeker niet slopen.”

Lijsttrekker Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) zegt wel teleurgesteld te zijn over het zetelverlies voor de Groenen, de Europese fractie waarin GroenLinks zit. De Groenen houden 52 van de 71 zetels over. Dat verlies wordt met name veroorzaakt door het stemgedrag in Duitsland en Frankrijk. In een aantal andere Europese landen deden de Groenen het juist wel goed, zoals in Denemarken en in Nederland, zei Eickhout. Positief vindt hij dat groene fracties in verschillende Europese landen een voet tussen de deur hebben gekregen. Hij noemde daarbij Italië, Kroatië, Slovenië, Letland en Litouwen.

BBB is blij en trots

BBB kan rekenen op 2 zetels in het Europees Parlement en daar is leider Caroline van der Plas „heel blij mee en trots” op, laat ze weten in een reactie op X.



Heel blij met de 2 zetels voor @BBB_EUropa en felicitaties aan PVV, D66, VOLT en NSC voor hun zetelwinst/komst in het #EuropeesParlement! https://t.co/s942m1WpcK — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 9, 2024

CDA: zetels zijn een steun in de rug

De drie zetels die het CDA overhoudt in het Europees Parlement noemt partijleider Henri Bontenbal een „flinke steun in de rug voor het CDA van nu: fatsoenlijk, degelijk en hoopvol”. De partij verliest een zetel. „Daar gaan we met nog meer energie mee door”, zegt Bontenbal op X.



De 3 zetels voor het CDA in het EU-parlement staan nu zwart op wit. We zijn daar erg blij mee! Het is een flinke steun in de rug voor het CDA van nu: fatsoenlijk, degelijk en hoopvol. Daar gaan we met nog meer energie mee door. — Henri Bontenbal (@HenriBontenbal) June 9, 2024

