Zoveel kost trouwen op het gemeentehuis per dag van de week

Trouwen is in veel gevallen een dure aangelegenheid. Maar per dag en per gemeente lopen de trouwkosten ook nog eens behoorlijk uiteen. Op vrijdagmiddag – een populair trouwmoment – betaal je gemiddeld 477 euro, berekende vakwebsite The Perfect Wedding. Zoveel betaal je gemiddeld per dag.

In het onderzoek zijn 342 gemeenten in Nederland met elkaar vergeleken. Daarbij is gekeken naar een prijs van een ceremonie in de middag op het gemeentehuis. De prijzen verwijzen naar de optie voor een uitgebreide ceremonie. Bij sommigen gemeenten bestaat de mogelijkheid tot een goedkopere, minder aangeklede optie.

Trouwkosten per gemeente

Het kostenplaatje om je handtekening te zetten onder een trouwakte verschilt sterk per gemeente. Goed om te weten: je mag in iedere gemeente van het land trouwen. Heb jij dus niet het budget om diep in de buidel te tasten? Dan kun je wellicht op zoek gaan naar een gemeente met een vriendelijker prijskaartje voor de huwelijksceremonie.

Doordeweeks trouwen

Trouw je op een doordeweekse dag? Dan betaal je in 2024 gemiddeld een bedrag van 456 euro. Lang niet overal is het dus even duur. In gemeente Brunssum, gelegen in Limburg, betaal je 189 euro voor de ceremonie. In Utrecht betaal je daarentegen juist veel meer dan gemiddeld. Daar kost een trouwceremonie op een doordeweekse dag op het stadhuis zo’n 998 euro. In Zeist betaal je 924 euro en in Amsterdam 878 euro.

Trouwkosten op vrijdag

Hoewel de vrijdag in principe een doordeweekse dag is, kost trouwen op deze dag in 50 van de ruim 300 gemeenten meer dan op een andere doordeweekse dag. In het Limburgse Voerendaal betaal je op vrijdag het minst: namelijk 200 euro. In Leeuwarden is de vrijdagmiddag het duurst: daar betaal je ruim 1043 euro. Gemiddeld ben je op vrijdagmiddag 477 euro kwijt.

Trouwkosten in het weekend

Wil jij trouwen op zaterdagmiddag in het gemeentehuis? Dan mag je de portemonnee trekken. Gemiddeld betaal je op dat moment van de week 757 euro. Op zondag is het nóg wat duurder. Dan betaal je gemiddeld ruim 900 euro.

Daarnaast is trouwen op de zondagmiddag lang niet in alle gemeenten mogelijk. In 123 Nederlandse gemeenten is het een optie, op andere plaatsen zul je een ander moment van de week moeten kiezen. In gemeente Delft betaal je het meest op de zondag: daar kost een middagceremonie op het stadhuis 2258 euro.

Dag 2024 2023 Percentuele prijsstijging Maandag 456,07 euro 432,95 euro 5,3 procent Dinsdag 456,07 euro 432,95 euro 5,3 procent Woensdag 456,07 euro 432,95 euro 5,3 procent Donderdag 456,07 euro 432,95 euro 5,3 procent Vrijdag 477,10 euro 432,95 euro 5,5 procent Zaterdag 757,04 euro 718,80 euro 5,3 procent Zondag 912,56 euro 874,81 euro 4,3 procent Bron: ThePerfectWedding

In bovenstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde prijs van alle gemeenten per dag.

