Kerkklok Zevenhuizen na eeuwen stil door één klacht nieuwkomer: ‘Op strontkar het dorp uit?’

Slapen doen de ruim 9000 inwoners van Zevenhuizen vast goed. Of niet, als je de kerkklok die ieder uur sloeg ook in de nacht gewend was. Sloeg ja. Want de kerkklok van de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat zwijgt, na één klacht over geluidsoverlast. En daar vindt ‘men’ iets van.

Eeuwenlang gaf de kerkklok van het Zuid-Hollandse Zevenhuizen trouw en met flink gelui – dat wel – de tijd aan, ook in de nacht. Nu is het tussen 23.00 en 7.00 uur stil. De gemeente Zuidplas besloot daartoe door een klacht over geluidsoverlast. Na een meting bleek dat de geluidsnorm voor de nachtelijke uren inderdaad werd overschreden. Maar ja, dat ding klinkt toch al eeuwen?, vinden de inwoners van Zevenhuizen. En dan kwam die klacht nog eens van ‘een nieuwkomer’ ook.

Hoe anders was het in coronajaar 2020, toen het CDA voorstelde om het nieuwe jaar 2021 letterlijk met kerkklokken in te luiden. Het leek de politieke partij een goed alternatief voor vuurwerk. Maar goed, dat ligt al weer even achter ons.

Kerkklok Zevenhuizen klinkt sinds 1709

De realiteit van een zwijgende kerkklok ligt in Zevenhuizen. De gemeenschap kreeg de kerkklok in het jaar 1709 geschonken. Het bronzen gevaarte is sindsdien voor elke dorpeling een vertrouwd geluid, nou ja, voor bijna elke dorpeling dan. Opeens kwam de gemeente Zuidplas dus met de mededeling dat er in de nacht stilte zou klinken. Met de kerk is niet overlegd, meldde voorzitter Han van den Hoek deze week aan Hart van Nederland. Hij laat het er niet bij zitten en wil van de gemeente weten hoeveel klachten er nou eigenlijk waren.

De Telegraaf was dit weekend in Zevenhuizen en hoorde er van dorpelingen dat het maar om één klacht gaat. „Ik zit in veel comités en we hebben nog nooit iets over het lawaai van de kerk horen zeggen”, meldt bewoner Arie Broertje aan de krant. „Het is helaas zo dat er dan iemand vanuit de stad hier komt wonen en ineens vindt dat iets wat al eeuwen hier zijn functie heeft, te luid is.” Boertje vindt dat zijn dorp historie heeft, die iemand niet zomaar mag afpakken.

Ook een fontein 200 meter verderp moet ‘s nachts zwijgen. „Eigenlijk verdwijnt dus alles wat dit nu juist zo’n leuk dorp maakt”, zegt een andere inwoner. „We hebben hier gewoon van die typische dingen die het in Zevenhuizen leuk maken. De kerkklok, de fontein. Naast alle andere tradities die we in dit land kennen, moet dit allemaal verdwijnen. Wij houden juist van die kleine dingetjes.”

Geen heksenjacht in Zevenhuizen

De Telegraaf kreeg de ‘klokkenluider’ in Zevenhuizen, die klagende nieuwkomer dus, niet te spreken. Bewoners weten wel wie het is, maar hebben geen zin in een heksenjacht. Zo zijn ze daar in het gemoedelijke dorp ook wel weer.

Veel reacties

Als je social media mag geloven, dan was die heksenjacht er wel geweest. Er wordt nogal op het nieuws van Zevenhuizen gereageerd. Gert-Wim plaatste op X bijvoorbeeld een bericht – hij heeft het over het jaar 1650 trouwens – en daar wordt vrij massaal op gereageerd. Niet alleen maar als hart onder de riem van Zevenhuizen. „Elk geluid van religie mag van mij achterwege blijven”, zegt iemand.



Sinds 1650 luidt de kerkklok in Zevenhuizen.

Elk uur. Al bijna 400 jaar. Eén nieuwkomer gaat klagen, en vanaf nu moet de klok 's nacht zwijgen. https://t.co/uYq5QabN83 — Gert-Wim Dubbeldam 🇳🇱🇮🇱 (@gwdubbeldam) May 25, 2024

Maar er klinkt ook veel ongeloof. En een oplossing voor wat betreft de nieuwkomer. „Iets van op de strontkar het dorp uit?” „Ik snap niet hoe één klacht voldoende grond kan zijn voor zo’n radicale maatregel”, vraagt X-er Maurice zich af. Ook klinkt „met pek en veren” en „als je ergens gaat wonen, weet waar je aan begint”.

