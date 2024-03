Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De helft van alle vacatures schreeuwt om dit opleidingsniveau

De arbeidsmarkt is nog altijd krap. Werkgevers staan te springen om personeel en steeds vaker ligt de focus op het behoud van het al aanwezige personeel. Maar één opleidingsniveau wordt bij uitstek het vaakst gevraagd, blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank. Ruim de helft van alle openstaande vacatures schreeuwt om mbo’ers.

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf laat zich bij Op1 uit over de waardering van juist dit opleidingsniveau. Neerkijken op mbo’ers? „We zijn nu op een punt aangekomen dat we dit niet meer pikken”, stelt Dijkgraaf.

Veelgevraagde banen op mbo-niveau

Mocht jij zin hebben in een nieuwe uitdaging, dan heb je de meeste mogelijkheden op mbo-niveau. Dat blijkt uit een analyse van de Nationale Vacaturebank op basis van 100.000 openstaande vacatures. Ruim 50.000 van deze vacatures vraagt namelijk om een mbo-diploma. Voornamelijk als je ambities hebt in de technische sector of productie kun je je hart ophalen. Deze sectoren zijn bij elkaar goed voor 20.000 vacatures.

Vakspecifiek zijn vooral monteurs veelgevraagd. In totaal worden er momenteel zo’n 6000 monteurs gezocht, op basis van de gegevens van de vacaturesite. Lijkt het je wat om als monteur aan de slag te gaan? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je aan de slag als cv-monteur, maar ook als elektro- of automonteur. Daarnaast worden er betaalde omscholingstrajecten aangeboden om deze tekorten te verhelpen.

Mbo’ers minder vaak een vast contract

En hoewel de mbo’ers dus het meest populair blijken op basis van de huidige vraag op de arbeidsmarkt, zijn zij niet degenen die het vaakst kunnen rekenen op een vast contract. Hbo’ers maken op termijn namelijk vaker kans op een vast contract. In 62 procent van de vacatures waar wordt gezocht naar hbo’ers, wordt direct een vast contract aangeboden. Voor mbo-vacatures is dit minder dan 50 procent.

Volgens Anne Megens, directeur beleid & advies bij werkgeversorganisatie AWVN, is dat te verklaren doordat mbo-vacatures vaker een instapbaan aanbieden, voor werkenden zonder of met minimale ervaring. Volgens haar neemt de werkzoekende als starter in een vak vaker genoegen met een tijdelijk contract.

