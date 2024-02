Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Valentijnsdag-tripje? Dit zijn de meest romantische steden in Nederland

Parijs, de stad van de liefde… Echt niet, ook in eigen land kun je prima terecht voor een romantisch tripje rond Valentijnsdag. Hopelijk heb je je cadeau al geregeld, maar zo niet: een stedentrip plus diner scoort altijd, toch? Dit zijn de meest romantische steden van Nederland.

Mocht je in alle stress op zoek zijn naar een cadeau, Metro schreef onlangs waar Nederlanders wel (en juist niet) op zitten te wachten.

De meest romantische steden van Nederland

Boekingsportaal Holidu deed onderzoek naar romantische steden in Nederland, waarbij ze keken naar het zoekvolume op Google voor Valentijnsdag-gerelateerde trefwoorden. Als dat geen romantiek schreeuwt, weten wij het ook niet meer. Afijn, volgens Holidu de meest romantische steden van Nederland:

1. Amersfoort

Parijs, eat your heart out, Amersfoort is the place to be tijdens Valentijnsdag. En toegegeven, als je in het stadje rondloopt, krijg je ook een ouderwets, romantisch gevoel. Vooral in de lente en zomer, als de bomen en bloemen volop in bloei staan, is het goed toeven op een terrasje. Maar goed, het is winter (al wordt het op Valentijnsdag wel best warm), dus van terrasjes nog niet echt sprake. Wel kun je gaan voor een romantisch diner in het centrum, een rondvaart of bijvoorbeeld een boetiekjes-tour om een cadeautje op de kop te tikken.

2. Enschede

Een verrassende tweede, Enschede is waar je moet zijn voor een romantisch tripje voor twee. Ontdek bijvoorbeeld de Oude Markt en leuke winkelstraatjes. Zijn jij en je geliefde fan van bier? Helemaal goed, Enschede staat vooral bekend om de Grolsch Brouwerij. Neem je partner mee op een brouwerijtour en proost op de liefde!

3. Roermond

Hopelijk is Roermond al enigszins bijgekomen van carnaval, want het belooft druk te worden op Valentijnsdag. De stad staat immers in de top drie van meest romantische steden. Wat je kunt doen in Limburgse stad? Romantisch wandelen of fietsen in de groene gordel, bewonder het stadscentrum, of huur een bootje en ontdek samen de Maasplassen.

De overige steden uit de top tien:

Groningen

Zwolle

Leiden

Nijmegen

Leeuwarden

Den Bosch

Deventer

