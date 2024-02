Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom NSC niet met de PVV wil samenwerken

NSC vindt de afstand tot de PVV te groot waar het aankomt op de rechtsstaat en grondrechten, schrijft informateur Ronald Plasterk in zijn verslag. Daarom ziet de fractie van Pieter Omtzigt het niet zitten om in een kabinet te stappen met de partij van Geert Wilders. De onderhandelende partijen NSC, PVV, VVD en BBB hebben wel afspraken gemaakt over een gezamenlijke basislijn waar het aankomt op de rechtsstaat. Maar door uitspraken in het verleden en standpunten in het verkiezingsprogramma van de PVV, wil NSC toch niet met de radicaal-rechtse partij samenwerken.

Daarmee bedoelt NSC dat zij geen onderdeel wil worden van een meerderheids- of minderheidskabinet met de PVV. De partij van Omtzigt is wel bereid gedoogsteun te verlenen aan een eventueel minderheidskabinet waar de PVV in zit.

Plasterk vindt het „een belangrijk resultaat van deze informatieronde” dat de onderhandelende partijen gezamenlijk hebben vastgesteld hoe ze om willen gaan met de rechtsstaat. Dat resultaat is niet alleen van belang voor de vier partijen aan tafel, aldus de informateur, maar kan „wellicht ook voor andere partijen relevant (…) zijn bij het bepalen van hun opstelling”. Veel andere partijen sluiten coalitiedeelname met de PVV immers uit vanwege onder meer rechtsstatelijke bezwaren.

Grondrechten

De vier partijen zijn het er over eens dat democratische grondrechten niet veranderd moeten worden. Het gaat hier om artikelen 1 tot en met 23 van de Grondwet. Hierin staat onder meer dat Nederland vrijheid van godsdienst kent. Plasterk benoemt expliciet dat dit bijvoorbeeld van toepassing is op de islam en het christendom. Dat is relevant omdat de PVV in haar programma heeft staan dat in Nederland geen islamitische scholen, korans en moskeeën moeten zijn.

Plasterk benadrukt daarnaast dat de PVV al vijf ingediende wetsvoorstellen heeft ingetrokken en bereid is andere voorstellen die volgens de Raad van State niet rechtsstatelijk zouden zijn, aan te passen of in te trekken.

De informateur kreeg de opdracht van de Tweede Kamer om eerst afspraken te maken over de rechtsstaat en grondrechten en pas verder te praten over andere onderwerpen als daar overeenstemming over was bereikt. Plasterk schrijft dat PVV, VVD en BBB kennis hebben genomen van de bezwaren van NSC, hoewel de partij zich wel kan vinden in de tekst die ze samen hebben geschreven over de rechtsstaat. De vier onderhandelende partijen hebben hierna samen besloten over andere onderwerpen verder te praten.

ANP

