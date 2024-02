Hilariteit om stopcontact-grap op luchthaven: ‘Wordt 6 uur durende overstap tóch nog leuk’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om stopcontact-grap op luchthaven: ‘Wordt 6 uur durende overstap t贸ch nog leuk’

Wachten, wachten en nog langer wachten: de luchthaven is bij uitstek de plek waar mensen zich vervelen. Wat kun je doen om de tijd de doden? Een TikTokker besloot een grap uit te halen bij zijn medereizigers op het vliegveld. 鈥濿ie had gedacht dat een 6 uur durende overstap t贸ch nog erg leuk kon worden.”

Urenlang in de rij voor de douane, lang wachten voor een vlucht tot een vliegtuig met vertraging. Bij wie heeft de verveling op een vliegveld nog nooit toegeslagen? Metro zette daarom al eens tips op een rijtje om de tijd op een vliegveld een stuk draaglijker te maken (zonder ook maar 茅茅n dutyfree winkeltje te bezoeken).

Voor veel reizigers zit er vaak maar 茅茅n ding op: zij pakken hun mobiel of laptop erbij en gaan ermee aan de slag. Al is het dan wel handig als je ergens een stopcontact vindt. E茅n tip: zorg ervoor dat je niet in dezelfde ruimte zit als deze verveelde TikTokker, die tussen twee vluchten in besloot zijn medereizigers te foppen.

Irritant of hilarisch? Stopcontact-grap op vliegveld voer voor discussie op TikTok

De met stickers bewapende grappenmaker heeft het namelijk op 茅茅n specifieke doelgroep gemunt: reizigers die op zoek zijn naar een stopcontact. Terwijl de TikTokker bij de gate zit, tovert deze Jason Toombs uit een van zijn zakken enkele stickervellen met neppe stopcontacten, waarvan hij er al een aantal op de muren bij de gate heeft geplakt.

In het eerste filmpje laat hij zijn volgers zien waar hij de stickers allemaal opgeplakt heeft. Irritant of hilarisch? Kijkers van het filmpje, dat inmiddels al ruim 7 miljoen keer is bekeken, zijn er niet over uit.

鈥濱k hoop dat je op een legoblokje stapt, met je blote voeten”, zegt iemand die de grap er niet van kan inzien. Een ander: 鈥濿at een lul. Maar ergens ook grappig.” Iemand anders zegt dat ze zelf een keer voor dezelfde grap viel. Maar de meeste mensen willen vooral de reactievideo zien van zijn slachtoffers. En jawel, die is er.

Reizigers die op luchthaven zoeken naar stopcontact zijn de sjaak

鈥濻orry, het duurde even”, zegt de TikTokker die op reis is en daarom niet de beste internetverbinding heeft. Maar het is hem dagen later gelukt het filmpje van zijn slachtoffers online te zetten. Meerdere reizigers blijken voor zijn flauwe grap te vallen. Maar heel blij zijn ze daar niet mee, zo valt van hun gezicht af te lezen.

鈥濰un hart is gebroken”, zo valt in de topreactie te lezen over de blik van zijn slachtoffers. 鈥濧lsof vliegen niet frustrerend genoeg is”, zegt een ander, die er de lol niet van kan inzien. Maar weer een ander vindt het juist hilarisch wat de verveelde TikTokker heeft bedacht tijdens het wachten. 鈥濪it is nu juist een voorbeeld van een goede grap. Je doet er niemand pijn mee en het is grappig.”

Overigens is het lang niet de eerste keer dat iemand dezelfde grap uithaalt op het vliegveld. Op YouTube wemelt het van de video’s waarin vliegreizigers op dezelfde manier voor de gek worden gehouden.

