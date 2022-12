Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De goedkoopste skigebieden van Europa als je wilt wintersporten dit seizoen

Begint het bij jou ook alweer te kriebelen? De wintersport trekt na wat beroerde coronajaren weer aan. Maar misschien is je portemonnee door nieuwe problemen (energie) wel wat minder gevuld dan anders. Wat zijn dan de goedkoopste skigebieden van Europa in wintersportseizoen 2022/2023?

Zoals gewoonlijk trekken de skigebieden in Europa sneeuwliefhebbers aan uit verschillende regio’s en van uiteenlopende niveaus. Of je nu met je familie, vrienden, werk of alleen op wintersport gaat, er zijn genoeg redenen om weer de berg op te gaan. Als je op wintersport gaat, is verstandig om de accommodatiekosten van een chalet of vakantiewoning en de skipasprijzen in de gaten te houden. Deze prijzen kunnen al snel uit de pan rijzen. In welke skigebieden krijg je ‘waar voor je geld’ en bij welke skigebieden moet je oppassen voor hogere kosten?

Skigebieden onder de (financiële) loep

Vakantiehuizen-boeker Holidu onderzocht welke Europese skigebieden dit seizoen de goedkoopste zijn. De prijzen van alle skigebieden in Europa met meer dan 20 km piste zijn vergeleken. Om de zogeheten ‘ski-prijsindex’ samen te stellen, is de gemiddelde prijs per persoon per dag in zowel het hoog- als het laagseizoen voor de skipas en accommodaties berekend. Dat leverde een top 10 ‘goedkoopste skigebieden’ op.

Wie weet ga je, als je eenmaal de wintersport hebt geboekt, ooit nog eens op onderstaande manier de berg af.



Top 5 budgetvriendelijke skigebieden

1. Vasilitsa, Griekenland, 36 euro

Bovenstaand bedrag is het gemiddelde bedrag per persoon per dag voor een skipas en de accommodatie.

Een verrassende nummer 1. Je zou waarschijnlijk niet meteen aan Griekenland denken als het gaat om sneeuw. Maar dit is mooi wel het goedkoopste skigebied van Europa. Vasilitsa, dat bekend staat als een typische zonplek, ligt in het noorden van Griekenland op een hoogte van 2249 meter. Het heeft 16 pistes en jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers. De totale lengte van 22 km pistes zijn 350 dagen per jaar geopend, zodat iedereen kan genieten van het panorama op de top. Vasilitsa heeft 7 liften, waaronder ook kinderliften, waardoor het skigebied gemakkelijk toegankelijk is voor gezinnen. Dennenbomen omlijsten de besneeuwde Griekse paden, waarvan sommige off-piste routes zijn.

Totaal skigebied: 22 km. Kosten per km piste: 1,61 euro.

2. Gresse en Vercors, Frankrijk, 38 euro

In het verleden was Frankrijk niet altijd een goedkope vakantiebestemming, maar de vakantiehuizenprijzen liggen op dit moment veel lager dan in Oostenrijk. Het land domineert dan ook deze top 10. Gresse en Vercors, gelegen in de Franse Alpen, vlakbij de stad Grenoble, is de nummer 2 van deze lijst. Opgericht in 1965, telt het station vandaag de dag 26 skipistes (waarvan 9 voor beginners) verspreid over 20 km. De stad biedt uitzicht op het bergmassief van de Vercors.

Totaal skigebied: 20 km. Kosten per km piste: 1,90 euro.

3. Seyne – Le Grand Puy, Frankrijk, 39 euro

De volgende bestemming ligt weer in de Alpen. Seyne – Le Grand Puy is een klein skigebied gelegen bij de bergachtige grens tussen Frankrijk en Italië. Het gebied is verspreid over 22 km skipistes, geschikt voor families en vriendengroepen. Dit skigebied lijkt door iedereen gewaardeerd te worden. Deze plaats ligt tussen 1.400 en 1.800 m boven de zeespiegel, bediend door 5 liften over 170 hectare. Seyne – Le Grand Puy stelt zich open voor alle soorten skiërs. Het station bestaat uit een groene piste, twee blauwe, vijf rode en drie zwarte pistes.

Totaal skigebied: 24 km. Kosten per km piste: 1,77 euro.

Duurste skigebieden De top 5 duurste skigebieden is ook opgesteld: Zermatt, Zwitserland | 248 euro (gemiddeld per persoon per dag; skipas + accommodatie) Eggli/La Videmanette – Gstaad/Saanen/Rougemont, Zwitserland, 231 euro Verbier/La Tzoumaz, Zwitserland, 229 euro Obergurgl-Hochgurgl, Oostenrijk, 214 euro St. Moritz – Corviglia, Zwitserland, 193 euro

Rest Top 10 goedkoopste skigebieden

4. Autrans – La Sure, Frankrijk, 39 euro

Vlakbij de Franse stad Grenoble ligt het gezinsvriendelijke Autrans – La Sûre, de vierde in onze lijst van goedkoopste skibestemmingen in Europa. Het skigebied biedt 20 km piste gewijd aan skiën en snowboarden op meer dan 1200 m hoogte. De skiliften (7 in totaal) begeleiden alle bezoekers naar de 21 pistes die toegankelijk zijn voor beginners en gevorderden. Het skiseizoen in dit gebied begint gewoonlijk rond eind november en eindigt begin april. In die periode gaat het station open om 9 uur en sluit het om 17 uur, maar dit kan veranderen op basis van feestdagen, weersomstandigheden en schoolvakanties.

Totaal skigebied: 20 km. Kosten per km piste: 1,95 euro.

5. Artouste – Laruns, Frankrijk, 40 euro

Artouste is een atypisch skioord aan de Franse kant van de Pyreneeën, op slechts 12 km afstand van de grens met Spanje. Hier vind je verschillende activiteiten in de winter, maar ook in de zomer. Met 2.000 meter hoogte kijk je uit over het dal dat het hele jaar door bezocht wordt door toeristen en deze winter komen skiën. Velen nemen een uniek geel treintje om de bergen te doorkruisen. Het treintje van Artouse is de belangrijkste attractie van het gebied en geeft passagiers de mogelijkheid om de adembenemende panorama’s vanaf grote hoogte te bekijken.

Totaal skigebied: 27 km. Kosten per km piste: 1,46 euro.

De top 10 goedkoopste skigebieden afgerond

Wederom: gemiddeld per persoon per dag; skipas + accommodatie.

6. Ancelle, Frankrijk, 42 euro. Totaal skigebied: 30 km. Kosten per km piste: 1,40 euro.

7. Saint-Léger-les-Mélèzes, Frankrijk, 43 euro. Totaal skigebied: 24 km. Kosten per km piste: 1,77 euro.

8. Pelvoux/Vallouise, Frankrijk, 43 euro. Totaal skigebied: 23 km. Kosten per km piste: 1,87 euro.

9. Aillons-Margériaz, Frankrijk, 45 euro. Totaal skigebied: 40 km. Kosten per km piste: 1,11 euro.

10. La Colmiane, Frankrijk, 48 euro. Totaal skigebied: 30 km. Kosten per km piste: 1,58 euro.