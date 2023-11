Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Palestijnen: dodental Gazastrook stijgt boven de 13.000

Het dodental door de oorlog tussen Hamas en Israël is in de Palestijnse Gazastrook tot boven de 13.000 gestegen, melden Palestijnse autoriteiten in het gebied. Sinds de ongekende golf van geweld op 7 oktober uitbrak, raakten ook 30.000 inwoners van Gaza gewond.

Bij een van de jongste Israëlische aanvallen zouden 41 leden uit één familie zijn gedood, aldus het door Hamas gecontroleerde gezondheidsministerie in het gebied.

ANP

Vorige Volgende

Reacties