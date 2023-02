Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Binnenkort op wintersport? In deze gebieden betaal je het meest in een après ski-bar

Een Aperol Spritz voor 17 euro en 11 euro voor een biertje. Wie de après ski-bar induikt na de wintersport op één van de besneeuwde toppen van Europa, zou zomaar deze bedragen kunnen tegenkomen. Op welke plekken tik je het meeste af voor je drankje? En welke wintersportbestemmingen zijn het meest betaalbaar? Metro geeft je antwoorden.

Voor een glas rosé, biertje (50cl), Aperol Spritz, warme chocolademelk en Vin Chaud bestaan enorm veel prijsverschillen. Reisorganisatie Sunweb zette de kosten van de populairste après ski-drankjes op een rij van de vijftien beroemdste wintersportgebieden van Europa.

In deze gebieden is après-skiën het duurst

Het Franse Méribel komt als duurste uit de bus, met een totaalprijs van 60 euro voor deze vijf populaire alcoholische versnaperingen.Het bekende Oostenrijkse wintersportoord St. Anton is de op één na duurste: vakantiegangers tikken hier in totaal zo’n 39,70 euro (34 procent minder dan in Méribel) af. Ook in het Zwitserse Davos Klosters moet je diep in de buidel tasten. Daar kost een rosé, biertje, Aperol Spritz, warme chocomel en Vin Chaud 39,40 euro.

Het Oostenrijkse Sölden is bekroond tot de meest betaalbare Europese wintersportbestemming. In een après-ski bar betaal je hier gemiddeld 22,50 euro voor de vijf populaire après ski-versnaperingen. Dat is bijna een derde minder dan de gemiddelde totaalprijs van alle andere onderzochte resorts (33,49 euro). Ook bij de populaire (feest)bestemming Tignes/Val d’Isère vind je een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Sneeuwzekerheid steeds belangrijker

Om er zeker van te zijn dat er op de piste genoeg sneeuw ligt, zoeken steeds meer Nederlanders het hoger op. De zoekterm ‘sneeuwzekerheid’ had in december 2019, het laatste wintersportseizoen voor het coronavirus, nog slechts 3.700 zoekopdrachten. Afgelopen december werd dit zoekgedrag bijna verdubbeld. Toen tikten ruim 7.000 Nederlanders deze term in de zoekmachine, blijkt uit een analyse van NS International.

Ook sneeuwzekere gebieden als Garmisch-Partenkirchen (Duitsland), Bourg St. Maurice of Ischgl (Oostenrijk) krijgen het moeilijker, voorspelt professor Paul Peeters, die zich heeft gespecialiseerd in duurzaam toerisme en vervoer. „Voor sneeuwzekerheid moeten wintersporters in de toekomst naar hogere gebieden. Dit neemt ieder jaar toe”, laat Peeters weten. „En als je een berg opklimt, is er steeds minder ruimte beschikbaar. Ook kost het meer energie om mensen naar hogere gebieden te krijgen. Al met al krijgen die sneeuwzekere gebieden het dus ook moeilijker.”

Alternatieven zoals winterwandelingen

Volgens Peeters is het van belang dat wintersporters meer op zoek moeten gaan naar een duurzame manier van wintersport. „Los van dat mensen er veel plezier aan beleven en veel dorpen zich afhankelijk hebben gemaakt van wintersport, is er met wintersport op het gebied van duurzaamheid veel mis. Denk alleen al aan sneeuwkanonnen, waar veel water voor nodig is dat zomers opgeslagen wordt in aangelegde bassins. Het gevolg: uitdroging van de natuur.”

Peeters ziet dat skigebieden zoekende zijn nu het seizoen met sneeuwzekerheid korter wordt. Een mooi voorbeeld is het Oostenrijkse Werfenweng, waar bewust duurzame keuzes worden gemaakt. Hier worden wintersporters gratis door een shuttle opgepikt bij het dichtstbijzijnde treinstation. „Ook zie je dat lager gelegen skigebieden alternatieven zoeken. Dat ze zich minder gaan focussen op de wintersport, maar bijvoorbeeld winterwandelingen of andere winterbelevenissen gaan aanbieden.”