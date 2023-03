Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaarwel Schiphol: 3 prachtige treinreizen door Europa als vliegalternatief

Of je nou vliegschaamte hebt of niet, een keer op een andere manier reizen is altijd leuk. We tippen je drie prachtige treinreizen door Europa om tijdens je vakantie te overwegen.

Vliegschaamte behoorde in 2018 al tot de Van Dale-woorden van het jaar en begint zich steeds meer te nestelen tussen de oren van de bevolking. Naar een bestemming in Europa vliegen is hetzelfde als even vlug met de auto heen en weer naar de supermarkt voor een pak koffie. Niet meer van deze tijd.

Drie mooie treinreizen door Europa

Met het argument dat het Europese treinnetwerk belabberd is, kom je niet meer weg. Europa is inderdaad geen Japan, maar de mogelijkheden voor een rondreis per trein zijn enorm en steeds betaalbaarder. Drie favorieten op een rij.

1. Met de trein door Scandinavië

Om te beginnen met een treinreis door Scandinavië. Het woord vliegschaamte is tenslotte een letterlijke vertaling van het Zweedse flygskam. Reizen met de trein door Zweden en Noorwegen is betaalbaar, comfortabel en makkelijk. Een bekende treinreis in Noorwegen is Oslo – Flåmsbana – Bergen, waarbij de fjorden en watervallen je om de oren vliegen en een hoogteverschil van 886 meter wordt overbrugd. Oslo is vanaf Amsterdam makkelijk bereikbaar met de trein.

Als je wat meer tijd hebt, dan ligt er een treinreis van Amsterdam naar de poolcirkel en weer terug voor je uitgestippeld. Van Amsterdam rijd je via Kopenhagen, Stockholm, Boden en Kiruna naar Narvik, dat boven de poolcirkel ligt. Via Bodø, Andalsnes, Bergen, Oslo en Göteborg rijd je weer terug. Onderweg word je getrakteerd op alles wat Scandinavië te bieden heeft; Noorse fjorden, Zweedse bossen, landerige landschappen en de vele meren in Lapland. Bepaal zelf of je onderweg gaat wildkamperen of overnacht in hotelletjes. Voor de treintickets ben je in totaal zo’n 450 euro kwijt.

2. Een treinreis door de Zwitserse Alpen (Glacier Express)

De Zwitserse Alpen lenen zich perfect voor een rondreis per trein. Zo heb je de Glacier Express, een sneltrein in Zwitserland die al sinds 1930 de plaatsen St. Moritz, Chur, Disentis, Andermatt, Brig en Zermatt verbindt.

Dit is een van de mooiste treinreizen ter wereld, dwars door het sprookjeslandschap van de Zwitserse Alpen. Ook de Bernina Express, een route van Zwitserland naar Italië, is een aanrader. De Zwitserse Alpen zijn makkelijk met de (nacht)trein te bereiken vanaf Nederland. Tot ziens vliegschaamte.

3. Venice Simplon-Oriënt-Express

Dan één van de beroemdste luxe treinreizen van Europa en misschien wel de hele wereld. De Venice Simplon-Oriënt-Express verbindt een aantal Europese steden, zoals Londen, Parijs, Venetië en Istanbul. Prima vanuit Amsterdam te doen, in een paar uurtjes ben je al in Parijs of Londen.

Je wordt vervoerd in originele rijtuigen uit 1920, die zorgvuldig zijn gerestaureerd. Tijdens deze trip, door de mooiste gebieden van Europa, waan je jezelf in een andere tijd. De Art Deco-inrichting, gastronomische klasse, service; alles klopt.