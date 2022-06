Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je last hebt van een jetlag (en dat is niet alleen het tijdverschil)

Reiskriebels. Sinds de grenzen (bijna) allemaal weer open zijn en we na twee lange coronajaren weer kunnen proeven van het reisleven, gaan we weer volop op vakantie. Met de auto op roadtrip door Europa, met het vliegtuig naar een ver land… Als je kiest voor dat laatste, dan ligt een jetlag op de loer. Hoe voorkom je dat je daar last van krijgt?

Het is natuurlijk zonde om de eerste week van je verre reis gevloerd te zijn door vermoeidheid. Wat is een jetlag precies, en nog veel belangrijker: hoe voorkom je ‘m tijdens je volgende trip?

Wat is een jetlag?

Zodra we met het vliegtuig meer dan vijf tijdzones doorkruisen, krijgt de interne klok in ons lichaam last van kortsluiting. De interne klok loopt dan namelijk zo ongelijk met de lokale tijd van je bestemming, dat het aanpassen naar die lokale tijd moeizaam gaat. In dat geval heb je ‘m te pakken: de jetlag.

De meeste mensen vinden een jetlag erger wanneer ze naar het oosten reizen dan wanneer ze naar het westen reizen. Dat komt omdat het lichaam het over het algemeen makkelijker vindt om de interne klok te vertragen, dan naar voren te zetten.

De symptomen

Vaak denken we dat alleen vermoeidheid en/of moeite met in slaap vallen bij een jetlag horen, maar wist je dat het tijdsverschil voor nog veel meer vervelende kwaaltjes kan zorgen? We sommen ze kort voor je op:

Vermoeidheid

Moeite met in slaap vallen, of juist heel vroeg wakker worden en niet meer kunnen slapen

Problemen met concentreren

Prikkelbaarheid

Last van je maag en darmen

Uitdroging

Een verward gevoel

Hoofdpijn

Of jij veel last hebt van een jetlag, is persoonlijk. Als jij normaal gesproken een goed ritme hebt waarbij je vaak rond dezelfde tijd gaat slapen en ‘s morgens ook rond dezelfde tijd wakker wordt, dan is de kans groot dat je veel meer last hebt van een jetlag dan iemand die juist totaal geen vast ritme heeft.

Zo voorkom je het

Staat er bij jou deze zomer nog een verre reis op de planning? Dan hebben we goed nieuws: er zijn een aantal hacks waarmee je de kans op een jetlag vermindert.

Probeer de dagen voor jouw vliegreis alvast de nieuwe tijdzone in jouw leven toe te passen. Vlieg je naar een plek waar het 6 uur later is? Eet dan alvast wat later, en ga wat later naar bed. Zo went jouw lichaam alvast aan het nieuwe ritme.

Drink voldoende water in het vliegtuig. Tijdens een lange vliegreis droogt jouw lichaam uit door de droge lucht. Drink daarom regelmatig water, want dehydratatie verhoogt de kans op een jetlag. Vermijd dan ook uitdrogende dranken, zoals koffie en alcohol.

Vermijd maaltijden die zwaar op de maag liggen. Kies liever voor lichte maaltijden die makkelijker te verteren zijn.

Neem geen slaapmedicatie. Slapen in het vliegtuig kan een goede manier zijn om jouw jetlag te verminderen. Lukt het niet om te slapen in het vliegtuig? Neem vooral geen slaapmedicatie. Soms word je hier alleen maar moeier van, en dat komt jouw nieuwe slaapritme niet ten goede.

Pas je zo snel mogelijk aan aan de nieuwe tijdzone. Kom jij na een lange vlucht om 17:00 aan in jouw hotelkamer in New York, en kies je ervoor om meteen naar bed te gaan? Dan is de kans dat jouw jetlag morgen enorm is. Beter zit je die laatste uren nog even uit. Ga naar buiten, het zonlicht in, en probeer op de ‘normale’ tijd naar bed te gaan. Dan slaap je als een roosje, en is de kans dat je de volgende ochtend op een normale tijd wakker wordt ook veel groter.

Niet alleen de jump in time zorgt dus voor een jetlag. Ook een gedehydrateerd lichaam, zware maaltijden eten en na aankomst meteen in bed gaan liggen zorgen ervoor dat vermoeidheidsklachten op de loer liggen.

Hoe kom je zo snel mogelijk van een jetlag af?

Komen deze tips voor jou te laat, en heb je al een flinke jetlag te pakken? Dan vraag je je vast af hoe je zo snel mogelijk van die vermoeidheid afkomt. We snappen het als je het liefst in bed wil liggen, maar we raden je juist aan om de frisse lucht in te gaan.

Ga dus naar buiten, beweeg, zoek het zonlicht op. Drink voldoende water, en laat de cafeïne nog even staan. Zo went jouw lichaam snel aan de nieuwe tijdszone.