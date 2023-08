Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen zin in huilende baby’s om je heen in het vliegtuig? Dit is de oplossing

Wil je tijdens je vlucht wegblijven van huilende baby’s en peuters? Luchtvaartmaatschappij Corendon gaat vanaf november op vluchten van Schiphol naar Curaçao een kindvrije zone instellen.

De speciale zogenaamde ‘Only Adult’ is speciaal voor reizigers zonder kinderen of voor zakenreizigers die in een rustige omgeving willen werken. Corendon heeft geen business class, maar met deze Only Adult-zone hopen ze dat passagiers meer rust zullen ervaren.

Positief effect voor ouders

Volgens Atilay Uslu, oprichter van Corendon, heeft de Only Adult-zone ook een positief effect op ouders met kleine kinderen. „We geloven ook dat dit een positief effect kan hebben op ouders die met kleine kinderen reizen. Zij kunnen genieten van de vlucht zonder zich zorgen te maken wanneer hun kinderen wat meer geluid maken”, meldt hij aan Adformatie.

Voor nu gelden de Only Adult-zones alleen voor vluchten naar Curaçao. Afhankelijk van het succes en de vraag gaat de luchtvaartmaatschappij bekijken of ze het ook op andere routes willen aanbieden.

Van de 432 zitplaatsen zijn er 102 exclusief voor volwassen. Wat dat mag kosten? Een stoel in de kindvrije zone zonder huilende baby’s kost 45 euro extra. De Only Adult-zones zijn beschikbaar in de meest nieuwe Corendon-vliegtuigen. De ruimte voorin het vliegtuig is met gordijnen en wanden afgesloten van andere plaatsen. Voor een iets luxere XL-stoel betaal je 100 euro extra. Geen zin in vertraging tijdens je vlucht? Lees hier met welke tip je dat kunt voorkomen.

Tot zover is Corendon de eerste luchtvaartmaatschappij die een kindvrije-zone aanbiedt. Een passagier moet 16 jaar of ouder zijn om plaats te nemen in de Only Adult-zone, blijkt uit navraag van Adformatie.

🏨 Adults Only Hotels Het ‘adults only’ betekent kort gezegd alleen voor volwassenen. Boek je een adults only-vakantie, dan zul je dan geen kinderen tegenkomen. Deze hotels zijn speciaal gebouwd voor volwassenen die op zoek zijn naar een luxe en rustige vakantie.

