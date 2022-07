Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eropuit met de tent: in deze landen kun je nog wildkamperen

De ongerepte natuur ontdekken is voor veel reizigers een droom op hun bucketlist. Maar als je eenmaal in een hotel, airbnb of hostel slaapt, is het moeilijk om op die specifieke plekken te komen. Ga eropuit met de tent en zet ‘m eens midden in de natuur neer. Dan zul je je pas écht vrij voelen. Het enige probleem is dat niet ieder land dit zomaar toelaat. Gelukkig zijn er genoeg Europese bestemmingen waar je wel mag wildkamperen.

We zetten er een paar op een rijtje.

In deze landen is wildkamperen toegestaan

Noorwegen

Je zou maar in een land wonen waarbij wildkamperen iets is wat in de cultuur past, volgens de overheid. In Noorwegen is dit het geval. Kamperen en wandelen is iets wat diep in de wortels van de Noorse cultuur ligt. Kijk maar naar de Vikings, die op avontuur gingen in het berglandschap en fjorden. Je mag echter niet langer dan twee dagen op dezelfde plek blijven kamperen en het is belangrijk om binnen 150 meter van een woning te staan. Dus écht in het wild staan, kun je helaas wel vergeten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zweden

Ook in Zweden bestaan talloze mooie plekken, waar jij je tentje gratis en voor niets op mag zetten. In dit Scandinavische land hoef je niet dichtbij een woning te staan, maar mag je wel maar 24 uur op één plek staan. Leuk om te weten is dat Zweden 100.000 prachtige meren telt, dus trek snel de bosjes in en wie weet kom jij terecht in een Zweeds sprookje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe zit het eigenlijk met Nederland? In ons eigen land is wildkamperen helaas verboden. Twee jaar geleden waren er nog zeventien plekken aangewezen in Nederland, waar je met je tentje gratis mocht staan in ‘het wild’, maar omdat er zoveel overlast kwam, besloot Staatsbosbeheer om de zogeheten ‘paalkampeerplekken’ te sluiten.

Wildkamperen in Finland

Ook in Finland gelden nagenoeg dezelfde regels als in de andere Scandinavische landen. Door het ‘allemansrecht’ mag jij hier overal overnachten mits je dit maar doet met respect voor de natuur. Neem niets mee, laat niets achter. Ook mag je in Finland niet zomaar vissen of jagen, dus let daar goed op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schotland

Het ruige Schotland verkennen? Dat kan met een tentje, want dit land staat erom bekend dat je hier prachtig kunt wildkamperen. Je mag hier maximaal drie nachten op één plek staan, mits je jezelf kalm gedraagt en anderen ook hun rust gunt. Ideaal voor een liefhebber van natuur, die vooral naar de vogeltjes wil luisteren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Estland, Letland en Litouwen

Zee, bossen en watervallen: in de Baltische staten heb je deze natuurverschijnselen allemaal. En het mooie? Je mag er ook wildkamperen. In Estland, Letland en Litouwen gelden ongeveer dezelfde regels. Zo mag je vaak op privéterrein in het wild kamperen, mits je even toestemming vraagt, als het duidelijk is bij wie het hoort.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Roemenië

Wil je in Roemenië wildkamperen? Dat kan! Het is hier officieel verboden, maar het wordt actief gedoogd. Dat wil zeggen dat je in de meeste natuurgebieden met een gerust hart je tentje kunt opzetten, mits je je gezond verstand gebruikt. Ga dus niet in andermans tuin staan, maar duik ook niet te diep in de bossen, want daar zijn beren. En dat kan gevaarlijk zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Slowakije

Niet alleen in Slowakije, maar ook in In Bosnië en Herzegovina en Kosovo is wildkamperen toegestaan. Ideaal voor liefhebbers van een interessante geschiedenis, prachtige bergen en bossen.