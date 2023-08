Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ernst (van Bobbie) overleden? Acteur reageert zelf op ‘bizarre vergissing’ van RTL Boulevard

Sommige mensen zullen raar hebben opgekeken toen ze gisteren RTL Boulevard hadden opstaan. Was de acteur die Ernst speelt overleden, je weet wel, die van Ernst, Bobbie en de Rest? Nee hoor, het blijkt te gaan om een blunder van het tv-programma. Die verwarde hem met iemand anders.

Toch stond er een foto van de Haagse acteur Erik van Trommel bij het overlijdensbericht van RTL Boulevard. Hij speelt de altijd serieuze man in het blauwe jasje, die samen met Bobbie de grootste avonturen beleeft op de camping, boerderij of dierentuin. Hij werd per ongeluk verwisseld met de overleden Rob Fruithof.

Die acteur en presentator overleed gisteravond op 71-jarige leeftijd. RTL Boulevard wilde bij dat overlijden stilstaan, maar ging daarbij lelijk in de fout. Alhoewel het klopt dat Erik van Trommel en Rob Fruithof erg op elkaar lijken („we worden vaker voor elkaar aangezien”), noemt de acteur die Ernst speelt het een ‘bizarre vergissing’ van het RTL-programma.

Acteur van Ernst reageert zelf op ‘bizarre vergissing’ van RTL Boulevard

Op Instagram reageert de Ernst, Bobbie en de Rest-acteur op de RTL Boulevard-blunder. „Acteur/presentator Rob Fruithof en ik worden vaak voor elkaar aangezien”, schrijft hij op zijn pagina. „We lijken ook echt op elkaar. Rob en ik vonden dat zelf ook en spraken daar wel eens samen over.”

„Vandaag is naar buitengekomen dat Rob is overleden. RTL Boulevard liet bij het item over dit onderwerp niet de foto van Rob zien, maar mijn foto. Een bizarre vergissing. We wensen de familie en vrienden van Rob sterkte met het verlies.”



Bekijk het opvallende moment hier terug (rond minuut 36:00). Overigens komt een persoonsverwarring wel vaker voor. En dat heeft soms de nodige gevolgen.

Rob Fruithof overleed aan gevolgen van kanker

Gisteravond werd bekend dat presentator en acteur Rob Fruithof is overleden. Dat maakte zijn zoon bekend via Facebook. „Dankbaar voor alle mooie herinneringen die hij achterlaat, geven wij kennis van het overlijden van Rob Fruithof (71)”, staat er te lezen op de Facebook-pagina van Fruithof. „Hij is overleden op 25 augustus 2023 als gevolg van kanker. Hij woonde in Kaapstad, en laat zijn zoon Leon (20) achter.”

Fruithof was het meest bekend als presentator van het tv-spelletje Waku Waku. Hij presenteerde tussen 1988 en 1996 het KRO-programma, een quiz over dieren en natuur waaraan bekende Nederlanders meededen. Later presenteerde hij bij de TROS ook nog het programma Te land, ter zee en in de lucht.

Als acteur was Fruithof minder bekend, al speelde hij wel een aantal rollen in bekende series. Zo was hij onder meer te zien in de soap Onderweg naar Morgen. Enkele jaren geleden speelde hij een kleine rol in de Amerikaanse serie Black Sails. Hij speelde daarin een Nederlandse kapitein.