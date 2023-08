Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reisinfluencer deelt tip om nooit meer je overstap te missen

Waar kies jij voor? Een overstap van 45 minuten of van twee uur? Een voormalig luchtvaart medewerker deelt op TikTok wat ze nooit meer zou doen als ze een vlucht boekt. Met deze tip mis jij je overstap nooit meer.

Wanneer je voor tickets naar een verre bestemming als Bali of Cancun aan het kijken bent, dan kies je waarschijnlijk voor de goedkoopste of de snelste vlucht. Waarom zou je voor een overstap van 4 uur gaan als je ook voor een overstap van 45 minuten kunt kiezen? Megan Homme werkte voorheen voor United Airlines en deelt op TikTok wat ze nooit maar zal doen als ze gaat vliegen.

Korte overstap?

Veel reizigers zullen er misschien voor kiezen om een korte overstap te kiezen. Megan Homme vertelt op Tik Tok waarom je dat juist beter niet kunt doen. „Als je kunt kiezen tussen een overstap van 45 minuten of een overstap van twee uur, kies dan altijd voor die van twee uur.”

Homme werkte voor de social media-afdeling van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Ze heeft door de jaren heen veel mensen geholpen met hun reis en het boeken van tickets. Zelf heeft ze ook veel gereisd en inmiddels 20 landen bezocht. Ze legt uit dat het heel normaal is dat je vlucht 15 tot 20 minuten vertraging heeft. „In dat geval heb je nog maar 30 minuten om het vliegtuig te verlaten, naar de gate te rennen en je vliegtuig te halen. Dat is veel te kort.”

Volgens Homme kun je er ook niet vanuit gaan dat je de volgende vlucht wel haalt, want die is vaak overboekt. In dat geval kom je dus eigenlijk bedrogen uit en kan het zomaar zijn dat je uren moet wachten op het vliegveld. Haar advies? Kies altijd voor een overstap van minimaal twee uur, dan weet je in ieder geval zeker dat je genoeg tijd hebt. Benieuwd hoe je op wereldreis kunt gaan zonder te vliegen? Dat lees je hier.