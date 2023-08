Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben jij een koriander-hater? Daar is een verklaring voor

Koriander is zo’n kruid waar je weg van bent of een bloedhekel aan hebt. Koriander-haters proeven namelijk een zeepachtige smaak. Maar waarom lopen de meningen over koriander zo uiteen? Daar is een verklaring voor.

Koriander wordt al eeuwenlang genuttigd. Zowel de bladeren als de zaden zouden volgens het wetenschappelijke IFL Science al sinds 5000 v.Chr. door mensen worden gebruikt.

Onderzoek naar koriander-haters

Voor de liefhebbers heeft koriander een citrus-achtige smaak. Maar voor de haters lijkt het meer alsof je een hap afwasmiddel naar binnen werkt.

Maar hoe kan dat? IFL Science haalt een studie aan die concludeert dat de koriander-haat niet eerlijk verdeeld is over de wereld. In de regio’s waar het kruid meer gebruikt wordt in het eten, zoals Zuid-Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten, blijkt een stuk minder afschuw te zijn.

Afkeer of voorliefde

Maar andere onderzoekers wilden ook graag weten waarom de meningen over het kruid zo gigantisch uiteen lopen. Uit een onderzoek onder zo’n 30.000 Europeanen bleek bij de haters van het kruid een veelvoorkomende genetische variatie aan de orde.

En wetenschappers van het Amerikaanse Monell Chemical Senses Center concludeerden bij tweelingen dat 80 procent van de eeneiige tweelingen de afkeer of voorliefde voor koriander delen. Bij de twee-eiige tweelingen was dit 50 procent. Ook dat wijst er sterk op dat er een genetisch element meespeelt in de afkeer of voorliefde.

Gen en smaakvoorkeuren

Dat gen staat in lijn met de ervaring van geuren. En de anti-koriander-club blijkt door hun gen zeer gevoelig voor de chemische stoffen aldehyden. Koriander wordt gedomineerd door deze aldehyden. De haters ruiken deze stoffen beter en vinden dat ze stinken. Hoewel het kruid uit een zestal stoffen bestaat, waarvan ook andere aromatische chemicaliën, overheersen de aldehyden voor koriander-haters. En juist die andere chemicaliën maken het kruid voor anderen lekker.

IFL Science legt het wat gemakkelijker uit. „Stel er is een basisrecept voor de mens. Maar bij sommige mensen is een korrianderblad vervangen door een chilipeper. De verandering is misschien klein, maar het effect is nog steeds merkbaar.” Deze genetische verandering kan van invloed zijn op ons uiterlijk, hoe vaak we ziek worden of onze smaakvoorkeuren.

Snijden, pletten of wennen

En mocht je als koriander-hater toch een etentje te wachten staan met het kruid in gerechten? Vraag de kok dan de koriander te snijden of te pletten. De aldehyden zullen dan grotendeels vervliegen.

Al sprak hoogleraar sensoriek en eetgedrag Kees de Graaf ook een tijd terug tegen het wetenschappelijke Quest uit dat je aan de smaak van koriander kunt wennen. „Ook aan een smaak die je aanvankelijk niet lekker vindt, kun je wennen. Zolang je het maar vaak ruikt of proeft. En hoe vertrouwder een geur is, hoe lekkerder je die meestal vindt”, vertelde hij destijds. Wat wellicht zou kunnen verklaren waarom sommige landen minder koriander-haters hebben dan andere

