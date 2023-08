Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-Michael heeft bijzondere kijk op de was doen: ‘Koop alles nieuw’

Lang Leve de Liefde is weer terug op de buis en dat levert toch regelmatig bijzondere televisie op. Michael is zo’n LLDL-kandidaat die nogal opvalt vanwege zijn uitspraken. En vooral vanwege zijn interessante kijk op het doen van de was.

De 25-jarige Floor uit Den Helder gaat het liefdes-experiment met de Amsterdamse Michael (25) aan in het LLDL-huis. En tijdens een diepgaand gesprek komt een belangrijk thema ter sprake: de was. Waar Michael een nogal interessant visie over heeft.

Michael en Floor in Lang Leve de Liefde

Voordat de belangrijke zaken ter sprake komen, probeert Michael met zijn Amsterdamse praatjes indruk op Floor te maken. Zo legt hij Floor uit dat „de vissen in water neuken”, als zij om een glas water vraagt. En kijkt hij haar indringend aan bij het proosten omdat hij „echt geen slechte seks wil”.

Later laat Michael ook zijn iets minder galante kant zien. De twee bespreken of ze wel of niet samen gaan slapen. Michael vindt alles best, als Floor maar niet aan hem zit, maar Floor legt uit dat ze liever niet met z’n tweetjes in bed ligt. Daarna benadrukt Michael dat hij het geen enkel probleem vindt als Floor op de bank gaat liggen. Wat Floor dan maar besluit te gaan doen.

LLDL-kandidaat Michael over de was

Maar later komen ook huishoudelijke taken ter sprake en vertelt Michael wie bij hem de manager van het huishouden is, namelijk zijn moeder. En omdat zijn moeder niet al te graag de was doet, komt Michael haar daarin tegemoet. Hij koopt namelijk meestal zijn kleding nieuw voordat het gewassen wordt. Tot grote verbazing van Floor. „Doe even normaal? Je koopt nieuwe kleding omdat je je kleding niet wilt wassen?”

Dat is volgens Michael een stuk makkelijker dan wassen. Maar Floor is nogal verbaasd over het verhaal van haar date.

Vanavond ziet de LLDL-kijker het vervolg van de rendez-vous tussen Michael en Floor en dat belooft wat.

Je kijkt Lang Leve de Liefde terug via KIJK.

Reacties