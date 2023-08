Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 gênante vakantieblunders: ‘Ik deed mijn behoefte in het zand’

Hoe goed je dingen ook plant, er zijn momenten waarop vakanties niet helemaal volgens plan verlopen. En dan liggen vakantieblunders op de loer… Altijd heerlijk om te lezen natuurlijk, als ze niet van jezelf zijn.

Metro‘s collega’s van J/M Ouders spraken acht vrouwen over hun meest hilarische en gênante vakantieblunders en zetten ze op een rij. Deze verhalen bewijzen dat zelfs de meest uitgestippelde vakantieplannen soms in het water kunnen vallen, maar hé, wat is een vakantie zonder wat onverwachte avonturen?

Vakantieblunders

Van onverwachte wendingen tot komische misverstanden, deze vrouwen delen hun vakantieblunders:

Het parkeerdrama

Caroline: „We waren eindelijk aangekomen bij ons strandhuisje. Maar ik was zo opgewonden dat ik vergat de handrem van de auto aan te trekken. We gingen uitpakken en plotseling zagen we onze auto langzaam richting het water rollen. Gelukkig konden mijn man en ik hem nog op tijd stoppen. Wat een welkom!”

De verkeerde route

Julia: „Ik dacht dat het een geweldig idee was om een alternatieve route naar onze bestemming te nemen. Helaas bleek de ‘schilderachtige weg’ een hobbelige grindweg te zijn die eindeloos leek. Mijn kinderen vroegen om de vijf minuten of we al bijna op onze bestemming waren, het was vreselijk.”

Net te laat

Romy: „We waren op een afgelegen strand in Frankrijk toen ik opeens heel nodig naar de wc moest. Geen plasje, maar een grote boodschap. Wanhopig keek ik om me heen en begon ik terug naar de auto te lopen in de hoop ergens een WC te vinden. Helaas redde ik dat niet en deed ik uiteindelijk mijn behoefte in het zand. Ik schaamde me dood, gelukkig was er niemand die het zag.”

Uitzicht op zee

Marit: „We kwamen aan bij ons ‘appartement met uitzicht op zee’, maar het bleek een kelderkamer met alleen een paar kleine hoge ramen te zijn. Het enige uitzicht dat we hadden was op een betonnen muur. Ik heb nog nooit zo snel een hotel geboekt.”

Navigatieproblemen

Lisa: „Onze GPS leidde ons rechtstreeks naar een wandelpad in plaats van ons vakantiehuis. Stonden we dan, midden in het bos op een zandpad dat steeds smaller en hobbeliger werd. Geen plek om te keren en de auto schuurde langs de bomen. Mijn kinderen waren in shock, maar we hebben er later wel een beetje om gelachen.”

Culinaire catastrofe

Linda: „Ik wilde lokale gerechten proberen en bestelde iets van het menu zonder te weten wat het was. Het bleek gefermenteerde vis te zijn. De geur alleen al… de blik op mijn gezicht moet onbetaalbaar zijn geweest.”

De verloren sleutels

Hanna: „Ik verloor de sleutels van ons vakantiehuisje op het strand. We hebben urenlang gezocht met een metaaldetector die we van iemand leenden. Uiteindelijk vonden we de sleutels in het zand, vlakbij de plek waar we de hele tijd hadden gezocht.”

Wilde wasbeer

Chantal: „We kampeerden in Amerika in het bos en ik hoorde ‘s nachts vreemde geluiden rond de tent. Ik maakte mezelf wijs dat het gewoon de wind was, tot ik het kabaal van een wasbeer hoorde die onze koeltas leegroofde. Ik gilde het uit en de hele camping was wakker.”

