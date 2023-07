Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Harry Potter-makers komen met spectaculaire Willy Wonka-film, dit is de eerste trailer

In 1964 hadden we het iconische boek van Roald Dahl, in 1971 de iconische film van regisseur Mel Stuart. Charlie and the Chocolate Factory is een klassieker die in 2023, dankzij de makers van Harry Potter, eindelijk zijn welverdiende prequel krijgt.

We kennen het verhaal van Willy Wonka en zijn krankzinnige chocoladefabriek, maar hoe de snoeptovenaar precies zo’n grootmacht is geworden, was vrij onduidelijk. Schrijver Paul King (Paddington) en producer David Heyman (Harry Potter) halen hun magische kunstjes uit de kast.

Willy Wonka krijgt de magie van Harry Potter

Hoewel de wereld van Willy Wonka al met gemak magisch genoemd kan worden, zijn de invloeden van Paddington en Harry Potter zeker te zien in de eerste trailer. Warner Bros. bracht deze gisteravond online uit en fans reageren sindsdien vrij enthousiast.

Dat is niet heel vreemd, want de eerste beelden zien er indrukwekkend uit. Nadat Gene Wilder en Johnny Depp al in de huid van Willy Wonka zijn gekropen, is het nu de beurt aan Timothée Chalamet. De acteur lijkt niet alleen de stijl van Wilder (1971), maar ook die van Depp (2005) te gebruiken.

Verder zien we bekenden als Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key en Tom Davis voorbijkomen. Al weet niemand het te halen bij Hugh Grant, die aan het einde van de trailer te zien is als…Oompa Loompa.

Prequels zijn leuk, maar niet altijd een succes

Hoewel het vertrouwen geeft dat David Heyman betrokken is bij Wonka, zorgt het ook wel een klein beetje voor enig wantrouwen. De producent was bijvoorbeeld betrokken bij de succesvolle Harry Potter-films, maar ook bij de Fantastic Beasts-trilogie. Die laatste films waren een prequel van de eerste films en zijn volgens veel fans niet een heel groot succes te noemen.

Wat dat betreft zijn we wel echt benieuwd wat Warner Bros. van Wonka gaat maken. Het idee van een verhaal over de opkomst van de chocolademaker klinkt aantrekkelijk, maar het gaat uiteindelijk om de uitvoering. De studio neemt best een grote gok door aan een icoon te sleutelen, net zoals het dus ook bij Harry Potter deed.

Er zijn dus zeker enige zorgen, maar als Wonka ook maar 80 procent van de sfeer van de trailer vast kan houden, dan hebben we deze kerst een magistrale film om naar te kijken.