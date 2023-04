Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Even eropuit? Dit zijn de 15 populairste attracties van Europa

Ons continent heeft een hoop te bieden, van bergen tot zeeën en van pasta tot schnitzels. Het wordt nog beter, want er valt namelijk ook een hoop te zien. Onlangs analyseerde online platform Musement 4200 Europese bezienswaardigheden en stelde een top 50 samen. Dus draai de auto alvast warm, ren naar de trein of spring het vliegtuig maar in. Dit zijn de meest populaire attracties in Europa.

Het bezoeken van een bijzondere attractie kun je natuurlijk ook gelijk combineren met een fijne vakantie. Inspiratie nodig? We hebben de top 10 trending vakantiebestemmingen óók voor je op een rijtje gezet.

Populairste attracties in Europa

Jaarlijks bezoeken een hoop toeristen van over de hele wereld ons continent. Voor de natuur, het eten, maar ook zeker de cultuur. Europa staat vol met allerlei verschillende musea en er zijn veel historische locaties te bezoeken. Zoveel dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Musement deed onderzoek naar welke bezienswaardigheden het populairst zijn, op basis van reviews op Google. Daar kwam een heuse top 50 uit. Daarvan is dit de top 15:

Trevifontein (Italië) Colosseum (Italië) Eiffeltoren (Frankrijk) Louvre (Frankrijk) Disneyland Parijs (Frankrijk) Sagrada Familia (Spanje) Arc de Triomphe (Frankrijk) Pantheon van Rome (Italië) Parque del Retiro (Spanje) Park Guell (Spanje) Energylandia (Polen) London Eye (Verenigd Koninkrijk) Buckingham Palace (Verenigd Koninkrijk) Praagse Burcht (Tsjechië) Europa Park (Duitsland)

De fontein die vernield werd

De Trevifontein in de Italiaanse hoofdstad Rome gaat er dus vandoor met de winst. Helaas bezoekt niet iedereen deze trekpleister voor zijn charme of uniekheid. In 2015 richtten een paar Feyenoordsupporters een hoop schade aan de fontein aan. Zij waren daar toen aanwezig voor de Europa League-wedstrijd AS Roma – Feyenoord. Deze week verliep overigens een wedstrijd van Feyenoord ook niet zonder problemen. In het thuisduel tegen Ajax werden er door toeschouwers aanstekers naar de hoofden van voetballers geslingerd.

Nederlands tintje

De top 15 word gevuld met locaties uit slechts enkele Europese landen. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië doen het op het gebied van bezienswaardigheden vrij goed. Wie het Griekse Acropolis of de Sint-Pietersbaseliek in Vaticaanstad nog mist, moet iets verder scrollen in de rangrijst. Helemaal onderaan, op plek 50, staat het Aquaduct van Segovia dat in Spanje te vinden is. Het is trouwens ook een Nederlandse trekpleister gelukt om een plekje te veroveren. De Efteling staat namelijk op plek 37.