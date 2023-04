Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een derde van de Nederlanders gluurt bij de buren naar binnen en dit is waarom

Kijk jij weleens bij anderen naar binnen? Veel Nederlanders kijken namelijk hun ogen uit. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Luxaflex. Ruim een derde werpt een blik naar binnen bij de buren. Maar welke redenen hebben we daarvoor?

Ondanks dat er veel gegluurd wordt, merken we er toch vrij weinig van. Minder dan 8 procent van de ondervraagden geeft aan zich regelmatig bekeken te voelen.

Van de buren kun je leren

Waarom kijken we zo graag bij anderen naar binnen? Daar zijn meerdere redenen voor te noemen. Bijna 10 procent is benieuwd een leuke man of vrouw aan te treffen. Daarmee ‘verslaan’ de mannen met zo’n 15 procent de vrouwen, met slechts 4 procent. Of ‘winnen’ dan juist de vrouwen? Het is maar hoe je het bekijkt. Toch is dat één van de minder opvallende resultaten. Ongeveer een derde wil graag weten wie er woont in het huis waarbij ze gluren. En je weet wat ze zeggen: beter een goede buur dan een verre vriend.

Het opdoen van inspiratie spant toch wel de kroon. Ruim 38 procent laat weten om deze reden een blik naar binnen te werpen. In oostelijke provincies als Overijssel, Gelderland en Flevoland ligt dat percentage zelfs nog iets hoger. Bijna 43 procent namelijk.

Open en bloot

Bijna de helft van de ondervraagden laat weten het vreemd te vinden als anderen hun gordijnen vaak dicht hebben. Een mogelijke oorzaak voor het buitensluiten van de wereld zou kunnen zijn dat meer dan een kwart van de mensen zich veiliger voelt wanneer de raambekleding dicht is.

Eén op de tien ondervraagden laat verder weten weleens een naakte buur te hebben gezien door het raam. Dat is ook niet zo gek, aangezien drie op de tien mensen aangeeft soms ‘even snel’ door het huis heen te lopen. Toch kiest een grotere groep voor de nodige privacy. Ruim de helft doet namelijk wél de gordijnen dicht tijdens het omkleden.