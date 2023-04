Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ronnie Flex komt met biografie maar heeft zelf nooit een boek uitgelezen

Ronnie Flex brengt komende zomer een boek uit. Dat heeft de 30-jarige rapper en producer vandaag via Instagram de wereld in gebracht. Het boek zal ‘Ronnie: de biografie’ heten.

Het boek zal op 20 juni verschijnen en ook heeft de rapper via Instagram gedeeld hoe de kaft van de biografie eruit zal zien.

‘Een heel boek over mij’

Op Instagram schrijft Ronnie Flex: „Yoooo mijn Biografie komt binnenkort uit… een heel boek over mij…” De artiest noemt het verschijnen van zijn biografie „heel ironisch” omdat hij in zijn leven nog nooit een heel boek heeft uitgelezen. „Zelfs met Harry Potter enz sloeg ik soms 4 bladzijdes over”, deelt de rapper die bekend is geworden met zijn hit ‘Zusje’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘De vraag is, gaat Ronnie Flex dit boek wél uitlezen?’

Schrijver Leon Verdonschot heeft samen met de artiest vier jaar aan het boek ‘Ronnie: de biografie’ gewerkt. „Zo enthousiast dat dit eindelijk gaat droppen…”, besluit de artiest. Onder de aankondiging reageren fans en bekende namen op de komst van de biografie: „Non-fictie is m’n favo genre. Dit komt perfect uit”, laat een fan weten. Iemand anders vraagt zich grappend af: „De vraag is, gaat Ronnie dit boek wél uitlezen?” Het boek komt nadat de rapper eerder een realityserie over zijn leven, genaamd Ronnie: De Familie Flex, heeft gehad.