Déze stad is de meest geliefde Nederlandse stad voor een stedentrip (nee, niet Amsterdam)

Zin in vakantie, maar geen tijd (of zin) om heel ver weg te gaan? Geen zorgen, ook in Nederland zijn er genoeg steden die zich ultiem lenen voor een stedentrip. In veel steden in ons landje ervaar je zelfs een ‘buitenlandgevoel’. Uit onderzoek van Columbus Travel is gebleken welke steden Nederlanders het liefst bezoeken als ze bijvoorbeeld een weekend weg gaan. We zetten ze voor je op een rij.

Er is een erg duidelijke winnaar, en nee, dat is niet Amsterdam. Sterker nog: onze hoofdstad staat op een magere plek 17. Voor het onderzoek kozen 3000 Nederlandse reizigers hun favoriete gemeente voor een stedentrip. Daarbij bleek dat steden met een historische kern goed scoren. Hierbij speelt de locatie boven of beneden de rivieren geen rol. „Nederlanders zijn nieuwsgieriger geworden door de coronacrisis en sneller bereid verder te kijken dan de geijkte toeristenfavorieten”, aldus Columbus Travel-hoofdredacteur Mark Mackintosh.

Meer zin in een zonvakantie? Ook dat kan dicht bij huis. We tipten je onlangs de tien zonnigste steden in Europa.

Leukste Nederlandse steden voor een stedentrip

1. Maastricht

Op een duidelijke eerste plaats staat het Zuid-Limburgse Maastricht. Eén op de twee Nederlanders wil deze stad dit jaar bezoeken. Maastricht staat bekend om haar natuurrijke omgeving en ‘buitenlands’ gevoel. Dat komt door de ligging vlak bij België en Duitsland, maar ook door het atypische landschap en Maaslandse huizenbouw. Breng hier een bezoek bij de mooiste boekhandel van Nederland: de Dominicaner Kerk; doe een rondvaart over de Maas of Loop een rondje over het Vrijthof. Er is hier genoeg te beleven.



2. Haarlem

De tweede plek wordt ingenomen door Haarlem. 31 procent van de Nederlanders zou de hoofdstad van Noord-Holland wel willen bezoeken. Deze stad heeft een historisch centrum en barst van de cultuur. Er zijn hier ook een aantal musea te vinden (Gouden Eeuw tot de moderne kunst) die het bezoeken waard zijn. Ook hier is een bourgondische sfeer te ontdekken. Met de sloep kan je de Haarlemse grachten rondvaren of maak een wandeling door het Haarlemmerhout.



3. Ede

20 procent van de Nederlanders zou ook graag een kijkje willen nemen in Ede. Perfect voor een actieve stedentrip. Je kunt eindeloos fietsen of lopen op de Veluwe, paardrijden over de heide en door het bos wandelen. Het dorp Ede is middelgroot en je vindt er een ruim centrum met winkels, horeca en cultuur. De streekproducten moet je hier ook echt proberen.



4. Deventer

Deventer trekt 13 procent van de Nederlanders aan om hier een stedentrip te ondernemen. Deze eeuwenoude Hanzestad is goed voor een mooie stadswandeling. Loop langs vele monumenten, pleinen, kerken en musea. Door de ligging aan rivier de IJssel is het voor natuurliefhebbers een aanrader om hier ook langs te lopen. Naast deze culturele en historische plekken is er natuurlijk ook een centrum waar goed gewinkeld kan worden.



5. Leeuwarden

Op plek 5 staat Leeuwarden. Wie de toren van Pisa wil zien, moet zeker naar het Friese Leeuwarden gaan. Het is een goed bewaard geheim van Nederland, want er staat hier een toren die nog schever is dan het Italiaanse bouwwerk. Leuk voor toeristenkiekjes. Leeuwarden werd in 2018 ook uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. Dat komt door de vele kunstobjecten die je door dit gebied kunt vinden. Leeuwarden is een grote kunstgalerij waar dichters, street-artists en miniatuurmakers samen komen om hun werk te delen met de bezoekers.



Tips voor een stedentrip in Nederland

6. Groningen

Groningen ligt natuurlijk in het prachtige Groningen. Zij staat op plaats 6, door haar prachtige monumenten en gezellige binnenstad. Er is ook een grote voetgangerszone en er zijn veel mogelijkheden om de benenwagen te pakken. Groningen zelf is natuurlijk ook een studentenstad, wat zorgt voor een levendige sfeer in het historische centrum. Groningen barst ook van de creativiteit en artiesten zijn vrij om de stad als hun canvas te gebruiken.



7. Nijmegen

Nijmegen is de oudste stad van Nederland en staat bekend om de grote hoeveelheid natuur in en rondom de stad. Je staat vrij snel ook echt in de natuur. Ga bijvoorbeeld naar de Ooijpolder, het bos of de stadsparken. Je culturele honger kan ook worden gestild. De stad is nauw verbonden met de Romeinen en er zijn nog een paar plekken waar je deze geschiedenis kunt ervaren. Zo zijn er resten van een Gallo-Romeinse tempel en zijn er nog enkele dammen en geulen te zien, wat ooit een Romeins aquaduct is geweest. Nijmegen is verrassend en vernieuwend.



8. Den Bosch

Den Bosch is de cultuurstad van het zuiden. Door de veelzijdigheid die de stad te bieden heeft, is er voor ieder wat wils. Neem een kijkje bij de indrukwekkende Sint-Janskathadraal, de trots van Den Bosch en een van de meest interessante gebouwen van West-Europa. Ook de Tramkade is het bekijken waard. Deze oude fabriek is nu het centrum voor muziek, kunst en culinair genieten geworden. Sluit je dag natuurlijk af met een echte Bossche bol.



9. Leiden

De Stad van Ontdekkingen: Leiden. Een rijke historie, Leidse hofjes, veel monumenten, musea en een levendige binnenstad. Leiden doet een beetje denken aan Amsterdam met haar bijbehorende pandjes en grachten. Perfect voor een rondvaart. Ook staat hier de oudste universiteit van Nederland. Als je in Leiden bent, breng dan zeker een bezoekje bij de Hortus Botanicus. Dit is de oudste botanische tuin van Nederland en is ook zeker het ontdekken waard.



10. Arnhem

Arnhem haalt nog net de top 10! We kennen Arnhem natuurlijk van Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum. Het is ook een modestad en je kunt er zeer goed slagen, zeker bij het Modekwartier. Wat Arnhem ook bijzonder maakt is dat het de enige Nederlandse stad is waar nog trolleybussen rijden. De Gelderse hoofdstad heeft ook een middelpunt voor de cultuur, educatie en kennis: Rozet. Het gebouw alleen is al de moeite waard om te zien.



