Dit verdienen Eerste Kamer-leden, waaronder 17 BBB’ers

De grote winnaar van de provinciale verkiezingen is BBB. Maar als de boeren en burgers carrière willen maken in de politiek, dan raden we aan om de lat hoog te leggen. Want blijkbaar trekken politici in de Tweede Kamer een veel hoger salaris dan hun collega’s. Logisch ook, want een functie in de Staten-Generaal wordt gezien als part-time. Hoe dan ook, zoveel salaris verdienen leden van de Eerste Kamer.

De BoerBurgerBeweging, of BBB in het kort, heeft in de verkiezingen maar liefst 17 van 75 zetels in de Eerste Kamer behaald. Een grote overwinning voor de relatief kleine en nagelnieuwe partij. Toch richten de nieuwbakken politici het vizier maar beter op de Tweede Kamer. Niet alleen heeft het wetsorgaan een stuk meer macht, Tweede Kamerleden krijgen ook een veel grotere appel voor de dorst.

Het salaris van Eerste Kamer-leden

Het grote verschil is dat leden van de Tweede Kamer een zogenaamde ‘schadeloosstelling’ ontvangen, wat eigenlijk neerkomt op een maandelijks salaris. Eerste Kamerleden, zoals de zeventien nieuwe politici van BBB, krijgen eerder een reeks vergoedingen die in totaal een stuk lager uitvallen. Dat komt omdat het lidmaatschap ervan niet beschouwd wordt als een voltijdse functie. Niet dat leden in de Tweede Kamer nou zo vaak komen opdagen, maar goed.

De maandelijkse vergoeding voor leden van de Eerste Kamer bedraagt 2484,15 euro bruto per maand (tegenover een kleine 9000 euro per maand in de Tweede Kamer). In totaal is de jaarlijkse vergoeding voor een zetel zo’n 34.000 euro bruto (tegenover ruim 124.0000 euro bruto per jaar in de Tweede Kamer). Dat is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Best een Behoorlijk Bedrag voor een part-time functie.

Voorzitters krijgen de helft van wat hun collega’s in de Tweede Kamer krijgen. Het voorzitterschap – in tegenstelling tot het lidmaatschap – wordt namelijk wel als een deeltijdse functie aanzien. Die vergoeding komt uit op ruim 80.000 euro bruto per jaar (tegenover 160.000 euro bruto per jaar voor voorzitters van de Tweede Kamer).

Bovendien zullen de politici van de BBB en andere partijen met zetels ook een vaste reiskostenvergoeding ontvangen van 3640 euro per jaar, net als een verblijfkostenvergoeding. Als de boerderij of juist het hyperduurzame tiny house op meer dan 150 kilometer van het parlement ligt, kan die oplopen tot maximaal 15.818,47 euro per jaar. Zijn hotels in Den Haag zo duur dan?