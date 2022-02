Op vakantie in eigen land? Dit zijn de meest gastvrije plekken van Nederland

Gastvrijheid is misschien wel hét sleutelwoord in de toerismesector. Want, ja, als je niet gastvrij bent, moet je ook geen mensen uitnodigen in je hotel, airnb, bed and breakfast of andere slaapgelegenheid. Gelukkig zijn er genoeg plekken in Nederland waar de inwoners enorm gastvrij zijn. We hebben wat tips op een rijtje gezet, voor een vakantie in eigen land.

Nu het weer weer wat lekkerder wordt – oké, met uitzondering van tante Corrie van afgelopen maandag – is het weer tijd voor een reisje in eigen land. Uiteraard wil je ergens terechtkomen waar je ultiem welkom bent. Nu heeft Booking.com voor de tiende keer op rij hun jaarlijkse Traveller Review Awards uitgereikt, een bijzondere erkenning voor de meest gastvrije bestemmingen en accommodaties ter wereld. In Nederland hebben dit jaar maar liefst 11.218 accommodaties, verspreid over het hele land, een award ontvangen.

Gastvrije plekken in Nederland

In sommige delen in het land zijn de mensen dus wat gastvrijer dan in andere. Hieronder de steden, dorpen of andere plekken die van de Booking.com-klanten de hoogste score kregen.

1. Serooskerke, Zeeland

Voor de winnaar reizen we helemaal naar onderen. In Zeeland vind je namelijk het dorp Seerooskerke, dat er vandoor gaat met de titel ‘meest gastvrije bestemming van Nederland’. Waarom zou je hierheen gaan? Nou, het vormt de perfecte uitvalsbasis voor wie op zoek is naar rust en ruimte én voor diegene die de Zeeuwse gastvrijheid van dichtbij wil ervaren. Uitgestrekte boerderijen, een historisch centrum met gezellig kerkplein en prachtige wandel- en fietsroutes maken Serooskerke de perfecte bestemming voor wie er helemaal tussenuit wil gaan. Ook strandliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen: de nabijgelegen kustlijnen zijn perfect voor lange strandwandelingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2. Middelburg, Zeeland

En we blijven nog even in Zeeland, want ook Middelburg doet het goed. Deze oude VOC-handelsstad wordt gekenmerkt door zijn historische stadscentrum vol knusse steegjes, grachtenpanden en verscheidenheid aan horeca en winkels. Een bezoek aan de Zeeuwse hoofdstad is niet compleet zonder een bezoek aan de negentig meter hoge abdijtoren ‘Lange Jan’, welke op een heldere dag prachtige uitzichten over de omgeving biedt.

3. Harlingen, Friesland

Misschien denk je bij een stedentrip eerder aan Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Maastricht, maar ook in het ‘hoge noorden’ is een gastvrije (en mooie) bestemming te vinden. Reizigers hebben namelijk een hoge pet op van Harlingen, een havenstad die wordt gekenmerkt door de levendige binnenhavens, monumentale panden en sfeervolle grachten. Watersportliefhebbers en avonturiers kunnen hier bovendien naar hartenlust kitesurfen en zeilen, maar ook de rondvaartboten en sloepen zijn hier populaire vervoersmiddelen. Liever op het droge blijven? Stadswandelingen zijn een perfecte manier om de culturele stad te voet te ontdekken en brengen je langs tal van bruisende pleinen vol restaurants en cafés.

4. Delft, Zuid-Holland

Johannes Vermeer, Willem van Oranje en Delfts Blauw: de gemeenschappelijke deler is natuurlijk het historische Delft. Een unieke bestemming onder nationale en internationale bezoekers en rijk aan historie, musea en bezienswaardigheden. Bezoek Museum Prinsenhof Delft om met eigen ogen het kogelgat van Willem van Oranje te bekijken, bezichtig de indrukwekkende Oude & Nieuwe Kerk, of slenter langs de vele grachten die de stad rijk is. Sluit de dag af met een drankje bij de Beestenmarkt, een groot plein vol gezellige horecagelegenheden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5. De Cocksdorp, Noord-Holland

Afsluiter van de top vijf is het meest noordelijke en jongste dorp van Texel: De Cocksdorp. Je vindt daar gezellige kleine winkeltjes, restaurants en prachtige natuur. De Texelse vuurtoren – die tegenwoordig ook dienstdoet als museum – beklimmen mag niet ontbreken bij een bezoek. Het uitgestrekte strand is perfect voor een grote verscheidenheid aan strandactiviteiten zoals vliegeren of het strand onveilig maken met een buggy. En dierenliefhebbers komen ook zeker aan hun trekken, er zijn ontzettend veel verschillende en zeldzame vogelsoorten te spotten en er liggen regelmatig zeehonden aan de waterkant.

Tips voor vakantie in eigen land

6. Leeuwarden, Friesland

Jahoor, daar zij ze weer, de Friezen. Net als de Zeeuwen hebben zij – met twee steden in de lijst – heel wat te bieden. Leeuwarden is een van de oudste steden van Noord-Nederland en wordt ook wel de stad van de honderd namen genoemd. De inwoners hebben namelijk heel wat koosnaampjes voor hun stad. Denk Liwwadden, Leewadden, Ljouwert, Luwt en Lintwarde. Maar Friesland heeft ook haar eigen toren van Pisa: de Leunende Toren. Sterker nog, die staat nóg schever dan Pisa. Ook kom je hier overal op straat kunst tegen, is er een historische binnenstad met talloze musea en was Leeuwarden in 2018 dé culturele hoofdstad van Europa. Kortom: prima plek om de gastvrijheid van de Friezen eens uit te proberen.

7. Noordwijk aan Zee, Zuid-Holland

Een uitje naar de zee kan ook zeer goed uitpakken, want ook in Noordwijk aan Zee vind je genoeg vriendelijke mensen. De kustplaats is dan ook de ideale plek om eens goed tot rust te komen. Vanouds een vissersdorp, heeft de badplaats inmiddels een kuststrook van 13 kilometer, genoeg plek om je op alle momenten van het jaar te kunnen vermaken: van lekker genieten van een drankje in de zon op het strand of bij een van de vele strandtenten, tot eens goed uitwaaien in de herfst en winter. Bezoek ook eens Space Expo, hét ruimtevaartmuseum van Nederland waar je op unieke wijze kennis maakt met de ruimte en ruimtevaart.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

8. Domburg, Zeeland

Op de achtste plek staat wederom een Zeeuwse plek: dit keer het dorp Domburg. Dat is de op twee na oudste badplaats van ons land en heeft ook een lange geschiedenis als kunstenaarskolonie. In het begin van de twintigste eeuw was dit de plek waar veel kunstenaars naartoe trokken om de inspiratie van het ‘Zeeuwse Licht’ op te zoeken. En in de zomer kunnen toeristen genieten van de oude folkloristische sport ringrijden, wat ieder jaar veel bekijks trekt. De wedstrijden worden geheel volgens de oude traditie op de markt gehouden. Natuurlijk leent het dorp zich ook goed voor mooie natuurwandelingen en kunnen golfers een uitdagende baan lopen op de Domburgsche Golf Club.

9. Maastricht, Limburg

Als je nog nooit een stedentripje naar Maastricht hebt ondernomen, moet je dat nú op je lijstje zetten. Dat de Limburgse stad heel populair is, wisten we al. Het is daarom ook niet gek dat de stad tevens hoog scoort als het om gastvrijheid gaat. De stad voelt vaak als ‘buitenland’ aan voor ons Nederlanders, door de perifere ligging vlak bij België en Duitsland, maar vooral ook door het atypische landschap, de afwijkende geschiedenis, de soms ingewikkelde taalsituatie en de bourgondische leefwijze. Dompel jezelf onder in smaaksensaties, gezellige terrassen, historische panden, designwinkels, prachtige exposities en natuurlijk de weidse pleinen. We beloven dat je er geen spijt van zult krijgen.

10. Zandvoort, Noord-Holland

Misschien zit het ingrediënt van gastvrijheid wel in de Noordzee, want ook Zandvoort is dit jaar ontzettend gastvrij bevonden. Met een van de meest populaire stranden, en tegenwoordig zelfs een Formule 1-race, is de ‘Parel aan Zee’ beroemd om zijn vele gezichten. Dicht bij onze hoofdstad is Zandvoort ook perfect voor een dagje weg om te flaneren over de boulevard, een visje te eten bij de viskar, door de duingebieden te wandelen of gewoon wat frisse zeewind te snuiven. Eet ’s avonds bij een van de vele strandtenten en beachclubs en jouw dag kan niet meer kapot.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onlangs tipten we je ook al de meest populaire attracties per provincie. Wie weet kun je je gastvrije overnachting combineren.