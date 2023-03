Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

TikTok in de ban van ‘partner lokkend’ feromonenparfum, maar werkt dat?

Feromonen zijn de stofjes die het andere geslacht aantrekken. En nu zou een heus fermonenparfum de truc blijken om dat andere geslacht naar je toe te lokken. TikTok lijkt in de ban van het magische luchtje, maar werkt dat eigenlijk?

Op TikTok en andere social media-platformen verschijnen video’s over de fermonenparfums. Het zogenaamde magische lokmiddel voor het andere geslacht. Een spraytje ervan en de mannen of vrouwen lopen achter je aan, tenminste, als we de social media-platformen mogen geloven.

Dieren gebruiken feromonen

Jan Hindrik Ravesloot, hoogleraar Fysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, legde tegenover het Belgische HLN het een en ander uit over die feromonen én of een parfum daarvan nu daadwerkelijk iets doet. De hoogleraar haalt die illusie al snel uit de lucht. „Reuk is belangrijk, maar in tegenstelling tot sommige dieren beschikken wij niet over zulke gedragsbepalende moleculen.” Volgens hem is de mens veel meer ingesteld op de ogen, in plaats van de neus.

Fermonen zijn namelijk moleculen bedoeld voor communicatie, die dus voornamelijk dieren gebruiken. Hiermee wisselen ze informatie uit en zoeken ze partners om mee te paren. Maar de mens heeft het orgaan dat het stofje signaleert niet meer. „De ‘vomeronasaal’ – het zintuig dat deze signalen in de neus kan identificeren, ontbreekt bij de mens.”

Geur en flirtgedrag

Maar we hoeven volgens Ravesloot niet direct het menselijk reukorgaan af te schrijven. Naast dat we het gebruiken om te signaleren of eten nog goed is of dat we liever uit de buurt blijven als iemand stinkt, maakt het ook deel uit van ons flirtgedrag. „Er is een miljardenindustrie ontstaan om met de juiste parfum, zeep en deodorant barrières glad te strijken tijdens het flirten.”

De moleculen kunnen ook in zweet of speeksel zitten. „Het zweetvloeistof in onze oksels bevat hormonen die een zekere invloed zouden kunnen hebben op onze relaties.” Al blijft onderzoek over de werking van zweet nog vaag. De hoogleraar vertelt daarnaast over parfums of geurkaarsen die stoffen uit het vrouwelijk geslachtsdeel bevatten. Dat fenomeen heeft zelfs een naam: Vabbing. Maar volgens Ravesloot heeft dat vocht weinig effect als jij er niet persoonlijk mee in aanraking bent gekomen.

Werken feromonenparfums van TikTok

Die parfums waar TikTok nu over losgaat, zijn volgens de hoogleraar onzin. „Moest het zo gemakkelijk zijn, was dit echt wereldnieuws geweest.” Daarnaast vindt hij dat er ethisch ook vragen aan kleven. „Als het kon, is het de vraag of je mensen mag verleiden tot gedrag waar ze anders niet toe gemotiveerd zouden zijn.” Overigens gebruiken we bij onze partnerkeuze ons sterkste zintuig: de ogen.

Volgens Ravesloot zijn er nog andere zaken die de aantrekkingskracht vergroten. „Weinig vrouwen zullen een partner kiezen die maar tot hun ellebogen reikt. De bekende lengte-symmetrie en een atletische bouw blijven de grote indicatoren voor goede genen. Zeker bij jonge mensen, voor wie nageslacht krijgen nog van belang is, gelden die visuele factoren.”

En de hoogleraar benadrukt dat geur, uiterlijk of postuur, slechts de eerste indruk zijn. „Daarna volgen zaken zoals humor, sympathie of een goede klik. Een leuk karakter hebben, is dus minstens even belangrijk.”