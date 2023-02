Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix is in de ban van Noorse tiener-horror en een weerwolf

De Noorse film Viking Wolf (of Vikingulven) is de nieuwe wereldwijde hit op Netflix. De grote vraag: hoe wordt de best bekeken film van dit moment beoordeeld door filmcritici en het publiek?

Om vast te beginnen met het genre en de taal: tiener-horror en Noors. Dat zal al direct een groep afschrikken, al zijn door de jaren heen natuurlijk steeds meer mensen bekend geraakt met Scandinavische series. Daarnaast is de film niet heel choquerend, dus het is een prima instapfilm voor mensen die horrorfilms eigenlijk te eng vinden, maar toch willen kijken.

Viking Wolf (Vikingulven) op Netflix

Vikingen scoren goed op streamingdiensten, weerwolven zijn doorgaans publiekstrekkers en Scandinavische series zijn al jaren populair. Je zou bijna denken dat Netflix een AI-tool als ChatGPT opdracht gaf het script van een succesfilm te schrijven. Niets is minder waar, want ChatGPT had Stig Svendsen nooit als regisseur aangesteld. Zijn hoogste IMDb-score tot Viking Wolf was een 5,8 uit 10 voor Kings Bay (2017).

Viking Wolf gaat over een meisje dat vreemde visioenen en bizarre verlangens krijgt, nadat ze getuige is geweest van een gruwelijke moord in haar nieuwe woonplaats. Dan kun je zelf vast wel invullen hoe dat ongeveer verder gaat.

Hoe valt de best bekeken film van nu

Het blijkt in ieder geval het recept voor wereldwijd de best bekeken film van nu. In Nederland staat Viking Wolf overigens op de vijfde plek, maar in veel landen staat de horrorfilm fier op positie één.

Filmcritici en het publiek zijn alleen wat minder enthousiast over de Noorse tiener-horror. Zo weet Stig Svendsen zijn dubieuze topscore tot nu toe op IMDb niet eens te overtreffen. Op het moment van schrijven staat Viking Wolf op een 5,3 uit 10. Op Rotten Tomatoes is tot nu toe alleen de publieksscore van 40 procent bekend. Ook niet om over naar huis te schrijven. Willen we je dan direct een depressie in praten? Nee hoor: De Lagarde, onderdeel van de VARA-gids, geeft de film drie sterren en noemt de Netflix-hit „vermakelijk en pretentieloos”. Oordeel vooral zelf.

Viking Wolf is nu te streamen op Netflix.