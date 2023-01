Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen sneeuw in Alpen? Hier treft de wintersporter wél sneeuw

Wellicht heb je meegekregen dat er niet in alle wintersportgebieden hagelwitte pistes zijn. En dat terwijl het skiseizoen voor de deur staat. Maar er zijn plekken in Europa waar je gegarandeerd sneeuw treft voor de wintersport.

Op sommige plekken in de Alpen zijn de skipistes groen, in plaats van wit. Ten noorden van de Zwitserse Alpen werd een warmterecord van 20,2 graden gemeten. De Nederlandse Ski Vereniging waarschuwde gisteren dat wintersporten in deze tijd een stuk gevaarlijker is.



‼️Noch nicht genug Rekorde? 🥵 ➡️#Brand (Vorarlberg, 1029 m) Minimum der Nacht: 13 Grad. Normalerweise sollte es auf ca. -5 Grad abkühlen. Viele Meteorologen sprechen vom außergewöhnlichsten Wärmeeinbruch in der Geschichte Europas angesichts der Rekordflut seit 31.12. pic.twitter.com/Ant6KdRv2E — Daniel Schrott (@DanielSchrott) January 2, 2023

Maar er zijn meer plekken dan de Alpen waar je getrakteerd wordt op vers sneeuw. Het Belgische HLN sprak reis-expert Johan Lambrechts over de wintersportperikelen en zorgen over sneeuw. En hij belicht zes plekken, waar je met een gerust hart op wintersport kunt.

1. Zweden

In Scandinavië is een sneeuwgarantie van 100 procent. Wintersporten is hier niet helemaal hetzelfde zoals in de Alpen. Want waar je in Oostenrijk of Frankrijk bedrijvige pistes en après ski vindt, ervaar je in Zweden natuur en uitgestrekte sneeuwlandschappen met fjorden, bergen en bossen. In skioorden als Idre Fjäll of Orsa Grönklitt kun je prima vertoeven. Riksgränsen, op de grens met Noorwegen, staat bekend als het beste skigebied van Zweden, met 21 kilometer aan pistes. Wel kunnen de temperaturen hier flink zakken, tot zo’n -30 graden. Maar sneeuw tref je er zeker.

2. Noorwegen

Naast Zweden, kun je bij de buren terecht, waar de wintersporter in Noorwegen eveneens natuur en sneeuwlandschappen treft. Een van de grootste skigebieden is Lillehammer/Hafjell, met 44 kilometer aan pistes. Maar ook Hemsedl, a.k.a. de Scandinavische Alpen of Oppdal bieden veel mogelijkheden. Verwacht hier ook geen wilde après-ski-taferelen, maar wel 100 procent kans op sneeuw.

3. Tsjechië

Klein, maar fijn, volgens de reis-expert. De skigebieden in het Reuzengebergte en Oost-Bohemen zijn toegankelijk en betaalbaar. De meeste kans op sneeuw heb je hier in februari.

4. Bulgarije

Bulgarije is wellicht de uitkomst voor de gevorderde skiër, die niet naar de Alpen wil. Hier is namelijk een uitdagend aanbod aan pistes te vinden. Gebieden als Bansko of Bovorets beschikken over tientallen kilometers aan pistes. En ook is Bulgarije een stuk goedkoper dan de Alpen. Niet alle pistes zijn hier, vanwege het zachte weer, open.

5. Polen

Polen wordt steeds populairder als wintersportbestemming. Eveneens als Tsjechië en Bulgarije zijn de prijzen hier voordeliger dan de Alpen. Skiën doe je in de Karpaten, waar je Rysy vindt, de hoogste berg in Polen. Maar ook Zakopane is een moderne wintersportbestemming, waar je pistes in alle kleurniveaus vindt. Het sneeuwseizoen is in Polen soms kort en hier wordt geen gebruik gemaakt van sneeuwkanonnen.

6. Slowakije

Skigebieden Donovaly en Jasná Chopok, in de Lage Tatra, zijn bekende wintersportoorden in Slowakije. Ook hier liggen de prijzen in vergelijking met de Alpen laag en daarnaast zul je op de pistes meer ruimte hebben. Slowakije is relatief sneeuwzeker en beschikt over sneeuwkanonnen.