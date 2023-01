Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Wintersport gevaarlijker door klimaatverandering’, waarschuwt expert

Wintersport is door klimaatverandering niet meer wat het vroeger was. Een van de gevolgen daarvan is dat het gevaarlijker wordt om je op de piste te begeven. De Nederlandse Ski Vereniging waarschuwt wintersporters dan ook voor grotere kans op ongelukken. Door de hogere temperaturen ligt er dit jaar minder sneeuw en de kwaliteit van de sneeuw die er wel ligt, is slechter.

„Je moet je aanpassen aan wat er ligt”, waarschuwt Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Groene pistes

Vooral in de noordelijke Alpen spelen hoge temperaturen en regen de sneeuwkwaliteit parten. „Houd dus rekening met elkaar en blijf altijd in controle”, waarschuwt De Graaf. Vooral door ijsvorming op de pistes kan het moeilijker zijn om een noodstop te maken. Omdat meer pistes gesloten zijn vanwege slechte sneeuwkwaliteit is het ook drukker op de pistes die wel open zijn. Ook daarom moeten skiërs en snowboarders hun snelheid en skistijl aanpassen, zegt De Graaf.

Op beelden die wintersporters delen op sociale media is dan ook bizar veel groen te zien. Anderen moeten de ski’s af doen en een stuk van de berg aflopen, om van het ene stuk sneeuw naar het andere te komen. Een echt wintersportgevoel krijg je er niet van.

Fatale wintersport

Er zijn helaas al meerdere bewijzen dat ongelukken daadwerkelijk regelmatig gebeuren. Zo kwam gisteren bij een skiongeluk in de Oostenrijkse Alpen een 28-jarige Nederlandse om het leven. Ze gleed op een steile gletsjer hard naar beneden en brak door het vangnet. In die regio zijn de afgelopen dagen meerdere ongelukken gebeurd waarbij mensen met hoge snelheden over de randen van de piste vlogen. Ook overleed vorige week een Nederlands meisje van 12 na een ongeval tijdens het skiën.

De vereniging gaat niet in op deze specifieke ongevallen. „De autoriteiten doen daar onderzoek naar, dus dat zou speculatie zijn”, aldus De Graaf.