Vietnamese jongen (10) zit al vier dagen vast in betonnen funderingspaal

Een 10-jarige jongen zit in Vietnam al sinds Oudjaarsdag vast in de 35 meter diepe schacht van een betonnen funderingspaal. Honderden reddingswerkers hebben geprobeerd de constructie omhoog te tillen, maar omdat dat niet lukt hebben ze vandaag hun reddingsstrategie aangepast, melden Vietnamese media.

Het is niet duidelijk of de jongen nog leeft en waar in de schacht hij precies zit.

Ook militairen proberen het jongetje te redden

De jongen, genaamd Ly Hao Nam, zit in een gat met een diameter van 25 centimeter. Reddingswerkers hopen hem nu te bereiken door daar een bredere stalen pijp omheen te plaatsen en vervolgens het modder tussen de twee constructies te verwijderen. Daarna wordt opnieuw geprobeerd om de betonnen paal omhoog te trekken. Het ongeluk vond zaterdagochtend plaats op een bouwplaats in de Mekongdelta. Hij riep vlak daarna om hulp, maar sindsdien is niets meer van hem vernomen. Reddingswerkers hebben zuurstof in de schacht gepompt in de hoop om het kind in leven te houden.

Bij de reddingsactie zijn honderden personen betrokken, ook militairen. Omdat de schacht smal is, kunnen zij niet via het gat naar beneden om de jongen eruit te halen. Het is ook niet mogelijk om een touw naar beneden te gooien, want de jongen heeft geen ruimte om die om zijn middel te binden.

Zaak Vietnamese jongen ‘een mysterie’

„Het is een mysterie dat hij daar gevallen is”, begint Le Hoang Bao, directeur van het ministerie van Transport in de provincie Dong Thap. „De funderingspaal heeft een diameter van 25 centimeter. Ik snap niet hoe het is gebeurd”, vertelt hij aan Tuoi Tre News, een lokale krant. Buitenlandse media melden dat het kind samen met zijn vrienden op zoek was naar stukken oud ijzer.

Eerder dit jaar gebeurde er een gelijksoortig incident in Marokko. Toen viel er een kleuter in een 32-meter diepe put. Hij werd er toen uitgehaald, maar overleefde het niet.