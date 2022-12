Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het salaris van het kabinet: van premier tot staatssecretaris

Ambieer je een carrière in de politiek en wil je het vuur aan de schenen van premier Mark Rutte leggen? Check dan eerst even of het salaris van een eerste minister en zijn kabinet wel aan je eisen voldoet.

Eerder kon je bij onze collega’s van Manners al lezen hoeveel je met een militaire loopbaan kan verdienen bij Defensie. Maar als je liever je landgenoten naar de oorlog stuurt in plaats van zelf naar het front af te zakken, kan een baan als regeringsleider een uitstekende legale deserteurs-optie zijn.

En het boert in ieder geval niet slecht, zo blijkt uit het salaris van de eerste minister en zijn kabinet. Een stuk meer dan een mens gelukkig maakt, zo lees je onderin dit artikel.

Dit is het salaris van alle ministers

Het Nederlandse kabinet bestaat uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen. Om het niet te ingewikkeld te maken, hebben we zowel het (bruto) salaris per maand als het salaris per jaar erbij gezet, inclusief berekend met het vakantiegeld van 8 procent en de eindejaarsuitkering van 8,3 procent.

Ambt salaris per maand salaris per jaar Eerste minister 15.082 euro 180.983 euro Minister 15.082 euro 180.983 euro Staatssecretaris 14.084 euro 169.014 euro

Bizar genoeg verdient Mark Rutte dus hetzelfde salaris als bijvoorbeeld de minister voor Langdurige Zorg en Sport. Veder heeft elk lid van het kabinet ook een vaste onkostenvergoeding en andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Ministers en staatssecretarissen hebben voor de duur van de vervulling van hun ambt bijvoorbeeld elk een dienstauto met chauffeur ter beschikking en gepaste beveiliging.

Anderzijds verschilt de onkostenvergoeding van voorzieningen die voor hun eigen rekening komen enigszins per ambt. De Minister-President en de minister van Buitenlandse Zaken krijgen vanwege hun vele reizen het dubbele van de andere ministers.

Ambt Onkostenvergoeding per maand Eerste minister 742,38 euro Minister van Buitenlandse Zaken 742,38 euro Minister 371,20 euro Staatssecretaris 308,91 euro

Op de website van de Rijksoverheid en in het wetboek staat een meer gedetailleerde omschrijving van alle voorzieningen en het salaris van het kabinet van Rutte en zijn ministers. Hoe dan ook verdienen ze een stuk meer dan het salaris dat nodig is om gelukkig te kunnen zijn. Concludeer er zelf verder lekker op los.