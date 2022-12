Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantie nog niet geboekt? Dit zijn de populaire bestemmingen van 2023

Sommigen hebben hun vakantie al geboekt, anderen moeten nog even verder sparen of bedenken waar ze eigenlijk heen willen. Voor die laatste groep is dit artikel misschien wel een bron van inspiratie. Uit de jaarlijkse reistrendsurvey van Columbus Travel komt namelijk nu een top 15 van de populairste vakantieplekken. Ook blijkt uit het onderzoek dat mei en september zijn de populairste maanden zijn om op vakantie te gaan, op de voet gevolgd door juli en augustus.

Alvast – letterlijk – het topje van de ijsberg: Scandinavische landen zijn de koplopers.

Deze vakantiebestemmingen maken een comeback

Uit een onderzoek met 2000 respondenten blijkt dat de overgrote meerderheid, zeventig procent van de Nederlanders, de eerste vakantie voor 2023 nog moet boeken. Maar de stijging in levenskosten heeft vooralsnog geen enorme impact op de wens en middelen om te reizen. Europa blijft favoriet voor een buitenlandse vakantie, met een duidelijke koppositie voor Scandinavië. Verre bestemmingen in met name Noord- en Midden-Amerika maken een grote comeback na lange tijd off-limit te zijn geweest door corona.

40 procent geeft aan nog zeker één reis te willen maken, en 37 procent wil nog zeker twee keer op vakantie volgend jaar. Hieronder zie je de populairste vakantielanden voor 2023:

De wereld na corona

Maar liefst 83 procent van de Nederlanders overweegt een reis binnen Europa te maken. Ruim een kwart heeft ook interesse in Noord- en Midden-Amerika. Die regio maakt een ware comeback nu buitenlandse toeristen weer het gevoel hebben welkom te zijn na jarenlange coronaperikelen. Met name Canada, de VS, Costa Rica en Mexico zijn populair. Ook Oceanië is terug van weggeweest. Een krappe 7 procent van de Nederlanders heeft interesse in deze regio. Dat lijkt wellicht niet veel, maar is een verdubbeling ten opzichte van 2022, en met name toe te schrijven aan de recente opening van Nieuw-Zeeland na jarenlange strenge coronamaatregelen.

Ook gaan er zat Nederlanders lekker in eigen land op vakantie. Limburg staat op eenzame hoogte: ruim een derde van de Nederlanders die een vakantie in Nederland overwegen geven de voorkeur aan onze zuidelijkste provincie. Zeeland en Friesland, met de Waddeneilanden als grote trekker, volgen op enige afstand.

Hieronder zie je de populairste provincies voor een binnenlandse vakantie in 2023:

Natuur heeft de hoogste prioriteit

De nabijheid van natuur is in 2023 verreweg het belangrijkste criterium voor Nederlanders bij het kiezen van een reisbestemming. Maar liefst twee derde van de Nederlanders noemt de nabijheid van natuur als doorslaggevende factor voor het kiezen van een vakantiebestemming. Het weer/klimaat wordt door 45 procent vermeld, gevolgd door de totaalprijs van de reis (42 procent) en het aanbod van culturele voorzieningen (25 procent). In tegenstelling tot de voorgaande coronajaren, is het reisadvies van Buitenlandse Zaken geen grote beslisfactor meer.