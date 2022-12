Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Door de energierekening redden we het niet meer’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 29-jarige Pien, die zoveel stress kreeg van de energierekening, dat het haar paniekaanvallen heeft bezorgd.

Naam: Pien

Leeftijd: 29

Beroep: werkzaam in de gehandicaptenzorg

Woonsituatie: koophuis, eengezinswoning samen met zoon (3 jaar) en partner

Bruto maandsalaris: tussen de 2000 tot 2500 euro

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„Er was niet veel geld. Voor mijn ouders was geld ook niet het belangrijkste. Ze benadrukten altijd dat liefde en samenzijn het allerbelangrijkste is. Daarbij kwamen we nooit echt iets tekort, ondanks dat mijn ouders altijd in de min stonden. Toen ik naar de middelbare school werd het soms ingewikkelder. Ik wilde bijvoorbeeld graag merkkleding dragen, maar zelfs als ze dan in de min stonden, wilden ze daarin toch zoveel mogelijk voor ons doen. We liepen er altijd verzorgd bij, terwijl we het echt niet breed hadden.”

Lieten je ouders merken wat ze van de financiële situatie vonden?

„Mijn ouders zijn zelf heel jong gaan werken en de eerste zeven jaar van hun huwelijk hadden ze geen kinderen. Daardoor konden ze alles doen waar zij zin in hadden. Toen de kinderen kwamen veranderde dat. Mijn ouders hebben lief zijn voor elkaar altijd voorop gesteld. Meer heb je niet nodig, vinden zij.”

Wil jij dat zelf ook doorgeven aan je kind?

„Mijn zoon is nu 3,5 jaar, dus geld is nog niet echt van belang. Liefde vind ik zelf ook het allerbelangrijkste, maar ik wil hem een andere financiële opvoeding geven, dan ik zelf heb gehad. Ik wil hem leren hoe hij slimmer om kan gaan met geld.

Is er een moment geweest waarop jij zelf anders naar geld bent gaan kijken?

„Ja. Een half jaar geleden heb ik het boek Rijke pa, Arme pa gelezen. Dat was voor mij echt een eye-opener. Dankzij dit boek heb ik ingezien dat ik te weinig heb heb geleerd over de werking van geld, op school en van mijn ouders. Mijn eigen kind hoeft geen zakenman te worden, maar ik wil wel dat hij leert hoe geld werkt.”

Heb jij ooit problemen gehad met geld?

„Sinds de hoge energierekeningen. We vielen buiten elke toeslag, omdat we allebei een inkomen hebben. Maar we hebben een oud, tochtig huis, dus dan heb je gewoon pech. We hebben betaald wat we kunnen, de rest was er gewoon niet. Dat zullen we wel op de jaarafrekening terugzien.”

Vind jij het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„We hebben nooit veel spaargeld gehad. Ik zou het fijn vinden om wat meer geld hebben. Voor onvoorziene kosten, maar ook om eventueel ergens in te kunnen beleggen of investeren.”

Heb je al een idee hoe je dat zou willen doen?

„Door de hoge energierekening en alle andere oplopende prijzen hebben we het financieel zwaar. Ik kreeg paniekaanvallen, want het geld is er gewoon niet.”

„Toch hebben de financiële stress en paniekaanvallen ook iets gebracht. We zijn daardoor heel bewust naar ons huidige leven gaan kijken. Wat kunnen we veranderen? Hoe willen wij eigenlijk leven, ongeacht wat mensen om ons heen verwachten? Het liefst zouden we met ons kind de wereld over reizen, hem allerlei ervaringen bieden en tijd met elkaar doorbrengen: onverdeelde aandacht voor het gezin en samen genieten. Dat is onze droom. We zien het leven als een reis, geen race. ”

„Daarom hebben we besloten ons huis te koop te zetten. Dat hebben we vijf jaar geleden gekocht en het heeft nu een overwaarde van ruim een ton. We beseffen natuurlijk dat het niet slim is om al dat geld op te maken, dus dat gaan we niet doen. Daarom zijn we bezig met de opstart van een locatie onafhankelijke onderneming. Voorlopig weten we niet wat het huis gaat opleveren, dus dat is afwachten. Daarna kunnen we concrete plannen maken.”

Proberen jullie maandelijks te sparen?

„Niet noemenswaardig, maar we sparen 50 euro in de maand. Er staat misschien 2000 euro op de spaarrekening.”

Zou je met 1.000 euro per maand extra gelukkiger zijn?

„Dat zou fijn zijn. Dat zouden we dan bijvoorbeeld kunnen beleggen. Ik hoef geen enorme spaarrekening, maar het zou lekker zijn om wat meer financiële ruimte te hebben. Ook voor de leuke dingen, bijvoorbeeld. Als mijn vriendinnen uiteten gaan, dan kan ik niet mee.”

„Tot die energierekeningen redden we het altijd net aan. We spaarden niet echt, maar we konden in het weekend af en toe een drankje doen, of ergens wat eten. Ik lette eigenlijk ook nooit op de kosten in de supermarkt. Nu kijk ik naar de aanbiedingen en eten we soms twee dagen hetzelfde. Tegelijkertijd maak ik er een soort sport van. Dan zeg ik thuis met trots dat ik maar 60 euro voor de weekboodschappen heb uitgegeven.”

Stelling: je kunt nooit teveel geld hebben.

„Ik denk het niet. Als je altijd geld in overvloed hebt, dan kun je daar ook hele goede dingen mee doen. Voor anderen, of via goede doelen. Als je zorgt dat het geld op de juiste plekken terecht komt, dan geloof ik niet dat je te veel kunt hebben.”

Stelling: Geld wordt meer waard, als je het kunt delen.

„Helemaal mee eens. Als ik veel geld zou hebben, zou ik zeker een deel weggeven. Als ik nu ook maar even wat geld op mijn rekening heb, dan geef ik ook graag een rondje bij de tennis. Het zou verstandiger zijn om dat niet te doen. Maar ik vind het leuk om te geven waar ik kan, misschien dat we daarom niet veel hebben.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Te weinig geld kan dat zoveel stress en zorgen opleveren dat ik daar lichamelijk aan ten onder ging, letterlijk. De huisarts zei toen ook dat financiële zorgen echt ziek kunnen maken en dat heb ik nu ervaren. Ik denk vooral dat geld zorgen wegneemt. Of het geld zelf écht gelukkig maakt, dat weet ik niet. Als je altijd geld hebt, dan zie je misschien de waarde niet meer. Maar als je net als wij, weinig te besteden hebt, kan meer geld wel verlichting geven.”

