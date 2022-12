Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgkosten declareren: met deze tip ‘verdien’ je 330 euro

Zeg eens eerlijk: ben jij weleens zorgkosten vergeten te declareren? Je bent niet de enige. Uit onderzoek van prijsvergelijker Pricewise blijkt dat verzekerden daardoor gemiddeld 330,14 euro mislopen per jaar. Dat is 330,14 euro die je dus linea recta naar je spaarrekening kunt overmaken.

Heb jij nog ergens een tandartsrekening liggen die je niet gedeclareerd hebt? Dan is er nog geen man overboord. Bij de meeste verzekeraars kun je deze nog tot drie jaar na de behandeling declareren.

Zorgkosten vergeten te declareren

Zeker als je aanvullend bent verzekerd voor bijvoorbeeld de tandarts en vervolgens je zorgkosten vergeet terug te vragen, is het zonde. Je betaalt dan immers elke maand een extra bedrag om deze zorgkosten (voor een gedeelte) terug te krijgen.

Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders met een aanvullende tandartsverzekering vergat vorig jaar weleens de rekening te declareren. Alleen hier al lieten verzekerden gemiddeld 136,82 euro liggen.

Ook als je alleen een basisverzekering hebt, is het goed om even op te letten. In de meeste gevallen wordt een rekening dan namelijk meteen doorgestuurd naar de zorgverzekeraar. Maar dit is niet altijd het geval. Wanneer je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, zal je bijvoorbeeld zelf de rekening moeten declareren om (een gedeelte van) het bedrag terug te krijgen.

Tot drie jaar geld terug krijgen

Een goede reden om de map, de la of het kastje met brieven en rekeningen nog eens goed door te spitten. Ben je niet hier en daar een rekening vergeten? Bij veel zorgverzekeraars kun je namelijk nog tot drie jaar na de behandeldatum geld terugkrijgen. Dat kan je dus zomaar een mooi zakcentje opleveren, zo aan het einde van het jaar.

Denk er wel aan dat hele oude nota’s (ouder dan 12 maanden) misschien iets langzamer worden uitbetaald dan je normaal gewend bent.

Zorgkosten in Nederland

