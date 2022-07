Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op vakantie naar Spanje, Portugal, Frankrijk of Italië? Hittegolf gegarandeerd!

Wellicht pak je binnenkort het vliegtuig naar de Spaanse Costa Brava of maak je de auto gereed voor de camping in Zuid-Frankrijk. Maar het is wel handig om rekening te houden met de tropische temperaturen in Zuid-Europa. Want in Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië zijn er hittegolven, is het erg droog en is er kans op natuurbranden.

De zomervakantie is voor de meeste scholieren begonnen en veel gezinnen trekken erop uit om lekker bij te komen in het buitenland. Maar inmiddels kampt Zuid-Europa met tropische temperaturen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🌡️ Hitte in Europa vanaf 17/18 juli! Nederland komt echter op de noordelijke begrenzing v/d warme lucht terecht. Dat laten nieuwe 7-daagse kaarten van ECMWF fraai zien: rood overheerst, maar blauwe kleurtjes liggen nabij de Wadden. Wellicht enorme verschillen tussen noord & zuid! pic.twitter.com/qRMUMSt1BF — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) July 12, 2022

Tropische temperaturen in Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk

Raymond Klaassen van Weerplaza zei tegen De Telegraaf dat vooral Spanje en Portugal de komende dagen met extreme temperaturen kampen, van rond de 40 graden. Maar ook in Frankrijk wordt het heet. In Zuid-Frankrijk wordt het rond de 35 tot 40 graden de komende dagen, met volgende week nog warmere temperaturen. En in het westen en noorden zijn zeker temperaturen van boven de 30 graden te verwachten.

In Portugal zijn inmiddels 36 bosbranden geteld. Deze vonden plaats in de plaatsen Ourém en Pombal (midden) en Ribeira de Pena (noord). Maar ook in Spanje, Italië en Frankrijk waren dit jaar al op verschillende plekken bosbranden. Zo werd door de gemeente in het Franse Nice vuurwerk verboden op de aankomende feestdag, 14 juli. Dit vanwege de extreme droogte. Meteoroloog Reinier van den Berg van Buienradar sprak tegen RTL Nieuws dat het bosbrandgevaar in Frankrijk „voor campings slecht kan uitpakken”.

In Italië stijgen de temperaturen naar de 30 à 35 graden. Het land kampt met de droogste periode in zeventig jaar. In vijf noordelijke regio’s is de noodtoestand uitgeroepen. Daarbij is water geen vanzelfsprekendheid en moet dat op rantsoen om de oogst te redden.



Spain and Portugal will see temperatures up to 45c tomorrow and Wednesday and France could see up to 46c next Monday. pic.twitter.com/ncdERntEze — Carlow Weather (@CarlowWeather) July 12, 2022

Spain and Portugal will see temperatures up to 45c tomorrow and Wednesday and France could see up to 46c next Monday. pic.twitter.com/ncdERntEze — Carlow Weather (@CarlowWeather) July 12, 2022

Hittegolf in Nederland

En wat als je in Europa op vakantie wilt en de hitte wilt vermijden? Dan raadt Van den Berg landen als Zweden, Noorwegen of Schotland aan. „Als je meer van koelte houdt, ben je in die landen aan het goede adres.”

In ons eigenste Nederland kunnen we vandaag en eind deze week ook op hoge temperaturen rekenen. Met name in het zuid-oosten van het land moeten we zondag en maandag rekening houden met temperaturen boven de 30 graden. Metro schreef vorige week over de geluiden over een hittegolf in Nederland. Amerikaanse modellen voorspelden namelijk na 18 juli ook in Nederland temperaturen van rond de 40 graden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.