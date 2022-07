Zeeleeuwen jagen mensenmassa op Amerikaans strand op

Ze zien er lief en schattig uit, die zeeleeuwen, maar ze blijken toch echt een agressief kantje te hebben. Strandgangers in Zuid-Californië werden daar namelijk achterna gezeten door de beesten aan de kust bij San Diego. De beelden daarvan gingen viraal.

De videobeelden van de opgejaagde mensenmassa die wegrent voor twee zeeleeuwen, gaan rond op TikTok. Charlianne Yeyna plaatste de video van de hollende groep mensen op het social media-platform. En dan kijk je toch net even met een ander oog naar de dieren. Op een druk strand bij La Jolla Cove in het Amerikaanse San Diego werden bezoekers daar verrast door de beesten. Zij zetten het op een lopen.

De paniek begon toen volgens Yenya toen een vrouw een foto wilde nemen van een slapende zeeleeuw. „De zeeleeuwen lagen te slapen op het strand en ik was gewoon naar hen aan het kijken. Deze vrouw kwam heel dichtbij hen, op ongeveer een meter afstand, en probeerde een foto van dichtbij te nemen. Toen werden de zeeleeuwen wakker en begonnen ze iedereen te achtervolgen”, legt de ooggetuige uit tegen NBC San Diego.

Uiteindelijk besloten de dieren terug de zee in te gaan en raakten er geen badgasten gewond. Volgens een woordvoerder van Sea World San Diego hadden de dieren waarschijnlijk geen kwaad in de zin. De woordvoerder legde aan de Amerikaanse zender uit dat de ene zeeleeuw ook op de vlucht kon zijn voor de ander.

„Je zou het echt alleen weten als je veel beelden van zeeleeuwen bekijkt, maar het feit dat de ene in het water springt en de andere dat snel daarna doet, laat zien dat ze elkaar volgen”, aldus de woordvoerder. Alhoewel dat niet betekent dat grote zeezoogdieren een mens niks aandoen. Yeyna en de woordvoerder hopen dan ook dat mensen de dieren voortaan met rust laten.

Metro schreef vorige week nog over een Nederlandse kajakker die verrast werd door een zeehond op het water. Het dier klom ongegeneerd op zijn boot.

With its gorgeous bluffs and shimmering waters, the tony San Diego neighborhood of La Jolla has been called the “jewel of Southern California.” People who’ve visited however, might know it as Davy Jones' Bathroom, thanks to a revolting persistent odor of bird and sea lion poop. pic.twitter.com/wGIeiDX5aT

— Neo Jane (@NeoJane8) July 11, 2022