Het wordt warm de komende tijd, maar een hittegolf? Met temperaturen van 40 graden?

Je hebt zomerweer en je hebt tropisch heet, oftewel een hittegolf. Dat laatste lijkt ook voor ons kikkerlandje wellicht aan de orde te zijn, want is daar extreme hitte op komst? Met temperaturen van 40 graden? Warm wordt het in ieder geval.

De boel is nu nog koel, want momenteel hebben we te maken met mak zomerweer. Niet echt strandtemperaturen, maar het kan altijd erger. En waarschijnlijk zijn dit de laatste koelere dagen voor de komende tijd.

Temperaturen rond de 40 graden in juli

Weer.nl haalt namelijk aan dat het in juli best weleens behoorlijk warm kan worden, met in het ergste geval een hittegolf. Er gingen al een tijdje op social media extreme weerkaarten rond, die ook ons deden twijfelen. Maar meteoroloog Reinout van den Born nam deze kaarten gisteren toch onder de loep.

Een rekenmethode uit Amerika concludeert namelijk dat het vanaf maandag 18 juli on-Nederlands heet kan worden. Met temperaturen boven de 40 graden. Volgens de Amerikaanse modellen kunnen de graden Celsius zelfs oplopen tot 43 of 44 graden. „Het zijn weerkaarten die we, zelfs op de tekentafel, vroeger gewoon nooit te zien kregen. Het wordt wat dat betreft steeds gekker”, schrijft de meteoroloog



Sommige weermodellen hinten op een hitte-uitbarsting na 16 juli. 🥵

Disclaimer: het zijn uitschieters in de modellen en het is nog ver weg. pic.twitter.com/tt5ElG6UUK — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) July 5, 2022

Hittegolf volgens Amerikaanse modellen

Overigens nuanceert Van den Born ook deze voorspellingen. Want het weer nauwkeurig zo ver vooraf voorspellen, is haast niet mogelijk. Over deze Amerikaanse berekeningen wordt nog wat getwijfeld en herberekend. Volgens de meteoroloog laten extra berekeningen veel lagere temperaturen zien. Die overigens nog steeds warm zijn. Een ding is volgens Weer.nl zeker: het wordt warmer. Dat begint al aankomend weekend en loopt daarna alleen maar op.

Vandaag en morgen blijft de temperatuur hangen tussen de 18 en 22 graden, met hier en daar buitjes. Vanaf vrijdag begint het kwik te stijgen met temperaturen boven de 20 graden. En dat betekent dat het koudere zomerdipje wel achter de rug is. Ook volgende week zien de weersvoorspellingen er zomers uit met temperaturen boven de 25 graden. En over die mogelijke hittegolf in juli? „Er broeit dus iets. We blijven het volgen”, concludeert Van den Born.

