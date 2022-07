Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Camping voor LHBTIQ+-kinderen gaat nu echt open: ‘Zo zitten ze niet eenzaam in hun tent’

Camping de Paradijsvogel opent dinsdag dan toch echt de tentdeuren. Metro kondigde de nieuwe vorm van kamperen begin april al aan. Nieuw? Ja, we hebben het hier namelijk over de eerste camping speciaal voor LHBTIQ+-kinderen.

De opening op dinsdag 2 augustus valt precies in de week waarin ook Pride Amsterdam wordt gevierd. Dat lijkt dus niet geheel toevallig. Pride Amsterdam is tenslotte een festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. En zo is het op de Paradijsvogel maar net.

Veld van camping al vol LHBTIQ+-kinderen

De camping is op voorhand een groot succes, is inmiddels gebleken. Het zogeheten regenboogveld is bij de opening zo goed als vol. De speciale kampeergelegenheid is geen camping op zich. De Paradijsvogel maakt deel uit van camping Buytenplaets Suydersee bij Lelystad.

De opening wordt verricht door Devin, het non-binaire kind van initiatiefneemster Brenda Schaaper. „Devin is de reden dat de camping er nu is dus dan lijkt het ons logisch dat hij op deze manier feestelijk het levenslicht ziet”, aldus Schaaper. „Ik vond het heel lastig om te zien dat kinderen op de camping lol hadden en die van mij in de tent zat”, vertelde zij dit voorjaar aan Metro. „Dat Devin op school gelijkgestemden heeft ontmoet, doet ons allemaal goed. Devin is veel vrolijker en dat gun ik andere kinderen ook zó erg!”

Schaaper is schrijfster van de blog Moederenzo en columniste bij Metro’s collega’s van J/M Ouders. Brenda Schaaper is ook een regelmatige gast van het RTL-programma Koffietijd.

Veilige plek voor alle kinderen

De Paradijsvogel is wat Schaaper en mede-initiatiefneemster Yvette Matthijsen een veilige plek voor LHBTIQ+-kinderen en -jongeren. Een plaats waar zij op zoek kunnen gaan naar hun genderidentiteit en gelijkgestemden kunnen ontmoeten. „Heel belangrijk, want dan zie je als kind dat je helemaal niet anders bent. Dat er meer zijn zoals jij. Daar krijg je als kind zelfvertrouwen van.”

Zij vervolgt: „Ook voor ouders zal het een feest van herkenning zijn. Op de camping staan allemaal gelijkgestemde andere ouders die begrijpen waar je tegenaan loopt als je kind anders is. Tijdens deze vakantie hoeven zij zich eindelijk geen zorgen te maken dat hun kind buitengesloten of gepest gaat worden. Ik heb altijd zo’n plek gewild als moeder en daarom ben ik er zelf maar eentje gestart.”

Workshop ‘hakken en catwalk lopen’

Het kind van Brenda zal op de camping de workshop ‘hakken en catwalk lopen’ verzorgen. „Want Devin doet niets liever dan op hakken lopen.” Zij sluit af met: „Het is de eerste keer dat we deze camping voor LHBTIQ+-kinderen doen. En ik verwacht zeker niet de laatste keer.” Meer info over de Paradijsvogel vind je hier.

Meer Metro-verhalen over vakantie en reizen lezen? Die zijn hier verzameld.