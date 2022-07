Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marvel Avengers Campus opent in Disneyland Paris: dit kun je verwachten

Op 20 juli is het zover. Na jaren van ontwerpen en bouwen door honderden Disneymedewerkers opent Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris voor het publiek. De naam verklapt het al, maar dit nieuwe themaland staat compleet in het teken van de Marvel Avengers. Wat kun je hier verwachten?

Metro‘s Tessa Ham bezocht de première op 9 juli en zocht het voor je uit.

Première van Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris

Het plein voor de Quinjet in Walt Disney Studios Park (onderdeel van Disneyland Paris) is nog leeg. Over pak ‘m beet een half uurtje zal het plein volstromen met publiek, om speeches te horen van Disneyland Paris CEO Natacha Rafalski, CEO van The Walt Disney Company Bob Chapek en niemand minder dan Brie Larson, de actrice die Captain Marvel speelt, om vervolgens het nieuwe themaland te ontdekken.

Captain Marvel en Captain America begeven zich richting het gordijn waar straks alle genodigden de campus zullen betreden. Het is een speciaal moment: zo’n vijf jaar lang werkten honderden medewerkers aan het nieuwe themaland.

Naast twee gloednieuwe attracties biedt Marvel Avengers Campus bovendien een heel andere ervaring aan. Eén waarbij je het gevoel hebt daadwerkelijk onderdeel van de campus te zijn en te worden gerekruteerd als superheld.

Zelf onderdeel van het verhaal

Hoe dat er in de praktijk uitziet? Je wordt bijvoorbeeld door de Cast Members aangesproken als ‘recruits’. In de twee gloednieuwe attracties (daarover later meer) krijg je de opdracht om Spider-Man, Iron Man en Captain Marvel te helpen op hun missies.

Het meest bijzondere onderdeel van het nieuwe themaland is toch wel het feit dat het interactief is. Er lopen de hele dag superhelden rond, die je behandelen als rekruten. Terwijl je je door Marvel Avengers Campus begeeft, loop je zeker weten een paar van je favoriete superhelden tegen het lijf. Of dat nou de ruziemakende Thor en Loki zijn, of een rondslingerende Spider-Man.

In de paar uur dat ik het park heb ervaren, liep ik ook Doctor Strange, Ant-Man & The Wasp, Captain America, Captain Marvel, Black Widow en Black Panther tegen ‘t lijf.

💥 De complete Marvel ervaring Wil je jouw Marvel-bezoek aan Disneyland Paris compleet maken? Vorige zomer opende het Disney Hotel New York – The Art of Marvel, waar de grootste collectie kunst ter wereld over Marvel te zien is. Hier vind je meer informatie over het viersterren Disney Hotel New York – The Art of Marvel.

Dansen met The Guardians of the Galaxy

In plaats van een parade waarbij je aan de zijkant Disney Figuren bewondert, zijn er gedurende de dag verschillende interactieve shows. Tijdens de shows worden omstanders uitgekozen door Cast Members, om bijvoorbeeld gevechtshoudingen van Wakanda-strijders te leren of mee te doen aan een dance battle tussen The Guardians of the Galaxy. In het Hero Training Center kun je bovendien trainen met je favoriete superhelden.

Disney en Marvel superfans zullen ongetwijfeld weten dat dit niet de eerste Avengers Campus is. Die eer gaat naar het Disneyland Resort in Californië in de Verenigde Staten, waar Avengers Campus vorig jaar zomer opende.

Natuurlijk zijn er overeenkomsten; ook daar ontmoet je de superhelden in het gebied en is de Spider-Man-attractie onder een andere naam te vinden. Toch vertellen de Imagineers tijdens een interview dat er ook verschillen zijn, vanwege de verschillende behoeften van bezoekers tussen beide parken.

Nieuwe attracties op Marvel Avengers Campus

Dan komen we meteen bij het grootste verschil: de attractie Avengers Assemble: Flight Force, die niet in de Verenigde Staten is te vinden. Dit is een supersnelle en spectaculaire achtbaan in het donker (niet geschikt voor de kleinsten onder ons). Zelfs het wachten voor de attractie is geen straf. Dat komt door de geweldige thematisering van de wachtrij, waar je op een gegeven moment een briefing krijgt van niemand minder dan Iron Man.

Tijdens een panel over het creëren van Marvel Avengers Campus vertelt Björn Heerwagen van Show Design & Production bij Walt Disney Imagineering wat een uitdaging het is geweest om deze ‘levensechte’ animatronic te bouwen: „Het is het eerste volledig elektrische Marvel figuur in Disneyland Paris”, vertelt hij. „Om het figuur te bouwen zijn we helemaal vanaf nul begonnen. Het doel was het om zo echt en vloeiend mogelijk eruit te laten zien.”

🗨 Fun fact Bij Disney wordt aan elk klein detail gedacht. Zo is er op de Disney cruise een show waarin Captain Marvel weg moet vanwege een Kree-missie. Dezelfde missie waar je haar en Iron Man in Disneyland Paris mee helpt tijdens Avengers Assemble: Flight Force! Dat Disney aan alle details denkt, blijkt ook wel uit het feit dat ze alleen al meerdere jaren hebben gedaan om de perfecte Iron Man rood te vinden voor de animatronic.

Spider-Man attractie in Disneyland Paris

Bij de andere nieuwe attractie, Spider-Man W.E.B. Adventure, help je Spider-Man om de Spider-Bots te stoppen die langzaam het gebouw en de campus proberen over te nemen. Het doel is om zoveel mogelijk Spider-Bots uit te schakelen en zo punten te scoren. Dat doe je simpelweg door je armen te bewegen zoals Spider-Man dat doet.

Hoe is dit mogelijk? „Een beetje magie en heel veel technologische uitdagingen”, vertelt Heerwagen tijdens het panel met een knipoog. „De wagens rijden door de attractie en communiceren maar liefst zestig keer per seconde met gaming computers.” Door special effects, motion tracking en 3D technologie, ben je even zelf Spider-Man die spinnenwebben uit z’n arm schiet. Omdat je zowel je eigen punten ziet als die van de personen naast je, is het moeilijk om níet helemaal op te gaan in de attractie. Spierpijn gegarandeerd!

Restaurants op Marvel Avengers Campus

Van al die missies krijg je honger natuurlijk en dus kun je terecht bij een New York food truck, een Amerikaanse diner, Stark Factory (voor een pizza of pasta) of, mijn favoriet, Pym Kitchen, gebaseerd op de Ant-Man films. Dit is een speels all you can eat-buffet waar het eten of héél groot of héél klein is. Tip: ga voor de Blue Chardonnay, die verrassend lekker is.

Ik zou nog boeken vol kunnen schrijven over elk perfect uitgewerkt detail op Marvel Avengers Campus, maar het leukste is toch om dit soort easter eggs zelf te ontdekken. Marvel fans (zowel jong en oud) kunnen hun hart ophalen op de campus, maar vanwege het gebruik van de nieuwste technologieën in de attracties is de opening van het nieuwe themaland wellicht voor veel mensen een goede reden om de parken van Disneyland Paris (weer) eens te bezoeken.