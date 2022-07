Geen zin in de sportschool? In deze vijf work-outs hoef je geen zin te maken

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gewichtheffen, het buikspierkwartier, roeien: iedereen die weleens een voet in de sportschool heeft gezet, weet waar ik het over heb. Een routine volhouden in de sportschool vergt discipline, want het draait niet per se om plezier maken, maar meer om het resultaat van het sporten. Gelukkig bestaan er een hoop workouts die zó leuk zijn dat je er geen zin voor hoeft te maken.

Metro deelt een aantal van de leukste sporten, zodat jij geen excuus meer hebt om op te bank te blijven zitten.

Workouts die creatiever en leuker zijn dan de sportschool

Rollerschaatsen

Voetjes van de vloer en gaan! Het rollerschaatsen van vroeger is weer helemaal terug van weggeweest. Zo zijn er steeds meer influencers op Instagram die al rollerschaatsend door het leven gaan. Eén daarvan is Oumi Janta, een Berlijns rollerschaatser die met een opgenomen video het internet zo’n beetje brak, twee jaar geleden. Haar favoriete plek om deze relaxte sport te beoefenen is Tempelhof: een oud vliegveld in Berlijn, dat jaren geleden tot stadspark werd uitgeroepen. In ons eigen land bestaan ook plekken waar de rolschaats-community langzaam tot uiting komt, zoals in het Oosterpark in Amsterdam en in het Museumpark in Rotterdam.



Beachvolleybal

Picture this: de ondergaande zon, een licht briesje en de zee. Dit kan jouw nieuwe favoriete locatie zijn om te sporten. Een potje beachvolleyballen is vooral populair onder strandgangers, maar ook in steden waar geen strand is, heb je plekken waar je zowel binnen als buiten een balletje kunt slaan.



Aerial silk

Circusliefhebbers opgelet: ken je deze sport al? Aerial silk is een soort luchtacrobatiek, waarbij je in een doek klimt, hangt en jezelf laat vallen. Ideaal voor als je wilt trainen op lenigheid, kracht en balans. En het ziet er nog eens mooi uit ook! Als je het onder de knie weet te krijgen, tenminste.



Deze workouts zijn wél vol te houden

Ga tekeer op de trampoline

Wie zegt dat trampoline springen alleen voor kleine kinderen is? Onzin! Ga eens naar het trampolinepark en ontdek hoeveel tricks jij kunt maken. Salto’s, backflips, handstanden: ga ervoor! Of je doet het gewoon rustig aan en springt op en neer. Je zult je verbazen hoe vermoeid (of juist energiek) je erdoor zult voelen.



Suppen is ook sporten

Stand up paddelen, oftewel suppen, is niet meer weg te denken op de Nederlandse wateren. Het is leuk, ontspannen, goed voor je balans en je ziet er ook nog eens mooie natuur door. Maak eens een tocht door een mooi gebied en je zult zien wat voor fijne sensatie het oplevert. Eén van de meest ideale sporten voor waterratten.