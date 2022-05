Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de beste hotspots ter wereld voor een avontuurlijke vakantie

Kroatië, Israël en Hong Kong. Het zijn misschien niet de meest voor de hand liggende bestemmingen als je denkt aan een avontuurlijke vakantie. Toch laat onderzoek van Superdry zien dat je het beste naar deze plekken kunt gaan als je op zoek bent naar avontuur. Maar je kunt er ook voor kiezen om in ons eigen landje te blijven: Nederland staat namelijk op nummer 15.

Superdry stelde een lijst samen van 99 landen en analyseerde een reeks outdooractiviteiten, waaronder wandelen, kamperen, surfen, bergbeklimmen, kajakken en nationale parken. De landen met de hoogste concentratie van activiteiten kregen de hoogste score.

Benieuwd naar de beste hotspots ter wereld voor een avontuurlijke vakantie? Dit zijn de vijf landen waar je het beste naar toe kunt.

1. Kroatië

Bergbeklimmen, fietsen, kajakken, wandelen: de mogelijkheden zijn eindeloos als je besluit naar Kroatië te reizen. Ook bergbeklimmers kunnen hun hart ophalen bij deze bestemming. In het Nationaal Park Paklenica zijn maar liefst 400 klimrichtingen te vinden, die variëren in moeilijkheidsgraad. Maar ook de eilanden hebben avontuurlijke gebieden waar je de mooiste wandeltochten kunt maken. Zoek je het avontuur liever in het water? Dan zijn er ook talloze rivieren waar je kunt kajakken of raften.



2. Israël

Het is niet alleen het ‘beloofde’ land voor vele gelovigen, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar avontuur. In Israël kun je namelijk surfen, rotsklimmen, kanoën, bungeejumpen en nog veel meer. Zo zijn er kilometerslange kusten met mooie stranden te vinden zonder zeewier, kwallen en haaien. Ideaal voor een liefhebber van surfen. En als je even klaar bent met al dat avontuur, is er genoeg te beleven op het gebied van cultuur.



3. Hong Kong

Je zou het misschien niet zeggen bij hét centrum voor internationale handel en zaken, maar Hong Kong is een hartstikke goede tip als je op zoek bent naar een avontuurlijke bestemming. Vooral liefhebbers van wandelen zitten hier goed met de vele kronkelende bergpaden. De bruisende stad heeft 24 nationale parken, waar meer dan honderd soorten vogels, vlinders, schildpadden en slangen leven.



4. Verenigd Koninkrijk

Indrukwekkende landschappen vol bergen, meren en een ruige kustlijn. Dit alles vind je in het Verenigd Koninkrijk. Zo kun je uren wandelen over het eiland Isle of Wight en de Schotse hooglanden. Leuk feitje voor de kampeerliefhebber: in Schotland mag je wildkamperen (en in deze landen trouwens ook). Je mag je tent vrijwel overal opzetten, mits je de natuur respecteert. En datzelfde geldt voor reizigers met een camper. Ook bieden onder andere Cornwall en Wales prachtige stranden met goede surfcondities.



5. Singapore

Ben je een echte wandelaar? Dan kun je een vakantie naar Singapore niet overslaan. In dit Aziatische pareltje vind je vele wandelroutes in heuvelachtige landschappen gecombineerd met prachtige nationale parken. Het Macritchie Reservoir, de Kallang River en Singapore River behoren bovendien tot de beste kajaklocaties ter wereld.