Het wordt een zomers weekend: hier vind je heerlijke verkoeling in ons land

Het weerbericht voor aanstaand weekend zal je vast niet ontgaan zijn. Er komt een zomers weekend aan, met vrijdag en zaterdag temperaturen van boven de 25 graden. Tijd om de VrijMibo te verplaatsen naar het strand en de bikini weer uit de kast te toveren. Geen zin in een overvol strand op Hoek van Holland of Scheveningen? Geen zorgen: hier zijn vier plekken om toch de verkoeling op te zoeken (zonder megadrukte).

Onder invloed van een hogedrukgebied gaan de temperaturen deze week flink stijgen, meldt Weer.nl. In het binnenland voorspellen de weerkaarten de hele week zomers weer, maar het kwik gaat vanaf woensdag pas echt stijgen. Dat is echter wel van korte duur: aan het einde van het weekend trekt er alweer een koudefront over het land, waardoor de temperatuur daalt naar zo’n 20 tot 26 graden. Tijd om het er even goed van te nemen, dus!

Tropisch weekend in aantocht: hier vind je verkoeling

De stad uit

Als je aan Drenthe denkt denk je misschien niet één, twee, drie aan zon, zee en strand. Toch heeft de provincie een paar heerlijke plekken om de verkoeling op te zoeken. De Zandpol in Veenoord is zo’n plek. Een plas met helder water, toiletten en een kiosk met ijsjes (erg belangrijk). Oké, het is meer zon, water en strand, want een zee is er niet. Maar met temperaturen tegen de 30 graden aan, is elk water prima toch?

Of: juist in de stad blijven!

Je hoeft niet altijd de grote stad uit om verkoeling op te zoeken. In de buurt van Amsterdam ligt natuurgebied Het Twiske. Met zeven verschillende zwemplekken is er genoeg ruimte om je kleedje neer te leggen en te genieten van de zon. En voor wie geen tan-lines wilt, is er ook een naturistenstrand.

Daarnaast zijn er in veel steden meer dan genoeg stadsstranden te vinden. We tipten je er onlangs een paar.



Geen zee en zand, wel zon

Je kent het wel: voor de tiende keer je handdoek moeten uitschudden omdat er wéér zand op ligt. Daar zit niemand op te wachten, toch? Het Oosterduinse Meer tussen Zandvoort en Noordwijk is daarom een perfecte plek om een middag te vertoeven voor iedereen die géén fan is van het plakkerige zout en het kriebelige zand.

In de achtertuin

En dan is er natuurlijk nog altijd de optie van een VrijMibo in de achtertuin met een opblaaszwembadje of de sproeiers aan. Goedkoper én makkelijker. Want waar je ook naartoe gaat, je zal lang niet de enige zijn op de weg. En is er iets erger dan in een bloedhete auto of een propvolle metro zitten op een zomerse dag?