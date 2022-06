Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Post-corona FOMO: ‘Inhalen van gemiste tijd, ‘nee’ zeggen voelt tegenstrijdig’

Sinds een paar maanden mag zo goed als alles weer. Het nachtleven en de horeca is volledig open en festivals gaan – doorgaans in de volle zon – weer door. Maar dat alles mag, betekent niet dat alles ook móét. Daar worstelen veel jongeren echter mee: de post-corona FOMO. Voor veel mensen is dit namelijk dé kans om verloren tijd in te halen. Want wat als er ooit nog een lockdown komt? Hebben we dan wel genoeg genoten van het normale leven? De FOMO-stress is terug en misschien wel sterker dan voor de pandemie.

FOMO betekent letterlijk ‘fear of missing out’, oftewel de angst om iets te missen. Het begrip bestond al voor de pandemie en is vooral door de komst van sociale media sterker geworden. Wie een zaterdagavond op de bank zit en door Instagram scrollt herkent het vast wel: het lijkt alsof iedereen iets leuks aan het doen is. Jij, terwijl je lekker op de bank hangt, krijgt het gevoel dat je alle fun mist en baalt dat je niet zoals ‘iedereen’ gezellig drankjes aan het doen bent. Maar geen zorgen: er zijn manieren om daar mee om te gaan.

Post-corona FOMO: hoe ga je ermee om?

Waar tijdens de pandemie een tekort aan prikkels de boventoon voerde, zijn die prikkels nu in al hun heftigheid terug. En dat kan bij velen leiden tot overvolle agenda’s, terwijl ze daar helemaal niet op zitten te wachten. Maar nee zeggen tegen een sociale activiteit, dat lijkt not done. Metro sprak erover met psycholoog Ashley Somsash.

Volgens Somsash is die instelling echter wel logisch. „De hele wereld heeft twee jaar lang stilgestaan en nu willen we heel snel alle gemiste ervaringen inhalen.” Vooral jongeren worden hierdoor beïnvloed: „Zij zijn opgegroeid met dat hun ‘jongere jaren’ de ‘beste jaren van hun leven’ moeten zijn. Om dan ervoor te kiezen een avond thuis te blijven, na twee jaar van isolatie, voelt heel tegenstrijdig.”

Nee zeggen

Maar ‘nee’ zeggen blijft belangrijk, vertelt ze ons. „Het is belangrijk dat je momenten voor jezelf neemt. „Anders loop je het risico om overprikkeld te raken.” Makkelijker gezegd dan gedaan, dat ‘nee’ zeggen. Hoe doe je dat? Daar vond blogger Anil Dash een aantal jaar geleden wat op. Hij bedacht de term ‘JOMO’: Joy Of Missing Out. Ja, echt, het ‘plezier’ van ‘dingen missen’. Dit heeft voornamelijk te maken met omdenken. Met JOMO omarm je juist het missen van sociale activiteiten.

Als jij hebt gekozen voor een me-avondje en je krijgt FOMO omdat je vrienden juist níet voor een me-avond hebben gekozen, probeer je dan niet gek te laten maken. Het lijkt er misschien op alsof jij de enige in de hele wereld bent die op zaterdagavond thuis zit, maar dat is echt niet zo. „Reageer niet vanuit angst. Na de coronacrisis hebben we soms het gevoel dat het leven een alles of niets situatie is, maar dat is het niet. Probeer te accepteren dat je niet alles kan doen en dat niet alles op elk moment goed voor je is.”

Je hoeft jezelf niet elke dag de deur uit te slepen voor sociale interactie, omdat je het gevoel hebt dat dat is wat je moet doen na de coronapandemie. Ook zonder avondklok of lockdown is het écht oké om een avond op de bank te zitten met een goed boek. Leg dus vooral even je telefoon weg, want sociale media maakt het allemaal niet makkelijker. Onlangs wees een studie bijvoorbeeld uit dat een week zonder sociale media zorgt voor minder depressieve gevoelens. Het proberen waard, lijkt ons.