Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljonair door puisten uit te knijpen: dit verdient tv-ster Dr. Pimple Popper

De een vindt het smerig, de ander fascinerend: het uitknijpen van puisten. Dr. Pimple Popper verdient er geld mee. Veel geld.

Vraag ons niet waarom, maar filmpjes waarin dokters puisten uitknijpen worden massaal bekeken. Het liefst moet er zoveel mogelijk pus uitkomen. De bekendste puistenknijper is Dr. Pimple Popper en die heeft hier haar beroep van gemaakt. Maar wie is ze en hoeveel geld verdient ze met het uitknijpen? Voor jouw plezier doen we er ook nog eens heerlijke video’s bij!

Wie is Dr. Pimple Popper?

Dr. Pimple Popper is de bijnaam van Sandra Lee. Zij is dermatoloog in het Amerikaanse Upland. In 2010 begon ze met video’s van haar behandelingen op YouTube te zetten. Vanaf 2015 ging ze dat vaker doen toen ze populariteit verwierf op Instagram. In ruil voor korting of een gratis behandeling vroeg Lee aan de patiënt of ze een video mocht maken van de behandeling.

Inmiddels biedt ze haar video’s aan via een abonnement op haar eigen website. Naar eigen zeggen maakte ze die keuze omdat YouTube geen reclames verkocht bij haar video’s, waardoor ze geen geld kon verdienen. Met haar eigen site is dat probleem opgelost. Ze vraagt daarvoor 1,64 euro per maand. Op Instagram staan ook korte video’s voor de liefhebber. Op dat platform kan ze ook geld verdienen. Volgens Compare The Market levert een gesponsorde post haar 13.219 dollar op.

Een eigen show op TLC

Naast haar internetkanaal is Dr. Pimple Popper ook te zien op TLC met haar eigen show. Het programma is al te sinds 2018 op televisie en daarmee heeft ze inmiddels drie Critics’ Choice Real TV Awards gewonnen, in de categorie vrouwelijke ster van het jaar. Naast haar eigen show is ze ook regelmatig te zien in The Doctors, een tv-show waarin medische vragen worden beantwoord.

Maar naast tv en YouTube verdient Dr. Pimple Popper ook geld aan een eigen verzorgingslijn. Met de naam SLMD Skincare heeft ze verschillende producten waarmee je jouw huid kunt verbeteren.

De grote vraag is natuurlijk hoeveel ze met dit alles verdient. Laten we beginnen met de behandeling. Een consult bij Dr. Pimple Popper kost je zo’n 120 dollar. Daarvoor heb je nog geen behandeling. Als deze niet vergoed wordt door de verzekering betaal je ongeveer tussen de 500 en 600 dollar. Natuurlijk is dat per geval verschillend. Er zullen vast wel behandelingen zijn die nog duurder zijn als er meer werk verricht moet worden.

Zo rijk is Dr. Pimple Popper

Als we salary.com moeten geloven verdient een dermatoloog in de Verenigde Staten tussen de 256.233 en 462.561 dollar per jaar. Haar professie levert dus alleen al een flinke som geld op. Daarnaast is er natuurlijk haar Instagram en haar eigen puistenuitknijpplatform, dat ook geld in het laatje brengt. In een interview in 2018 aan Wealthsimple liet ze weten dat ze een getal met zes cijfers per maand aan YouTube overhield, maar daar doet ze nu dus niets meer mee.

De grootste bron van inkomsten lijkt de Dr. Pimple Popper-show te zijn, die is te zien op TLC en Discovery+, maar in hetzelfde interview zegt ze daar geen geld aan over te houden. De grote vraag is natuurlijk of dat nog steeds zo is, aangezien het interview stamt van een aantal jaar geleden.

De schattingen van het vermogen van Sandra Lee lopen erg uiteen, maar we hoeven er ons absoluut geen zorgen over te maken. Celebrity Net Worth gaat uit van een vermogen van 5 miljoen dollar. The Wealth Record zit hoger in de boom met 8 miljoen dollar.