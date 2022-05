Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drenthe aan zee: dit zijn fijne stadsstranden

We schreven het al: het wordt de komende dagen warm. Behóórlijk warm. Dit weekend tikt de temperatuur op sommige plaatsen de 25 graden aan, volgende week kan het zelfs 30 graden worden. Ideaal voor een stranddag, zou je denken. Maar niet iedereen heeft zin om in kilometerslange files te staan – wat vaak het geval is op zomerse dagen. Gelukkig zijn er tegenwoordig overal in Nederland wel stadsstranden te vinden. En reken maar dat het strandgevoel daar minstens zo zalig is.

We tippen je hieronder een paar fijne staddstranden.

Strand, maar dan anders

Muziekje aan, cocktail erbij, ogen dicht en geloof ons: je waant je ergens in de tropen. Of op z’n minst aan de kust.

1. Stadsstrand de Oerkap

Vooruit, Haarlem ligt praktisch aan zee, maar dat neemt niet weg dat het goed vertoeven is bij de Oerkap. Het ligt aan de rivier het Spaarne en je kunt er op elk moment van de dag heen. Overdag met je kroost om te spelen en te eten, ’s avonds om met vrienden te dansen. Er worden pizza’s gebakken, biertjes getapt, limonade geschonken en kinderen kunnen hun lol op met de sproeier. Ook leuk: huur een SUP en peddel langs de Haarlemse grachten.

2. Soia

Het stadsstrand waar je voor even naartoe gaat, om vervolgens nooit meer weg te willen – zo omschrijft de organisatie het Utrechtse Strand Oog In Al (soia). Wij snappen waarom: je kunt er namelijk heerlijk ontbijten, lunchen, borrelen en barbecueën. Oh, en aan het water liggen natuurlijk, want het strand ligt pal aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Verder is er muziek, yoga en een omheinde speeltuin voor kinderen.



3. De Kaaij

Aan de oevers van de Waal bij Nijmegen begon het ruim tien jaar geleden met een klein, rood wagentje met uitklapbar. Nu is De Kaaij een absolute hotspot en niet meer weg te denken. Muzikanten, eten, muziek: je krijgt er een instant vakantiegevoel van.



4. Zandfoort aan de Eem

Het klinkt als een badplaats, maar ligt in hartje Amersfoort. Naast het feit dat je er heerlijk in een strandstoel kunt ploffen met een ijskoud drankje, is er elke avond wel iets te dansen: van latinfeestjes tot aan ‘ouwe lullen’-disco’s.

5. Stadsstrand Groningen

Chillen in de zon met uitzicht op de Martini toren, daarvoor moet je natuurlijk in Groningen zijn. Het stadsstrand is met ruim vierduizend vierkante meter de grootste openbare ruimte op het Open Lab Ebbinge, en in de zomermaanden komt er dan ook een hoop publiek op af.

6. Beachclub Sunrise

Deze plek doet niet onder voor de gemiddelde strandtent aan de kust. In werkelijkheid plof je op een bedje in het Brabantse Best. Je kunt er verrukkelijk eten en er zijn fijne dansavonden. Of doe eens gek en huur een flyboard en ‘vlieg’ dertien meter boven het water.



7. Strand Zuid

Oost West, Strand Zuid, is het motto van het Arnhemse Strand Zuid. Met elk weekend fijne activiteiten, zoals een Troubadour festival. En dat alles wordt nog smaakvoller met een ijskoud biertje, natuurlijk.

8. Stadsstrand Deventer

In Deventer zijn ze er maar wat blij mee: sinds 2019 zit daar een fijn stadsstrand met grote ligweide en uitzicht over de skyline van de stad. Neem zelf je handdoekje mee of zak weg in een stoel of zitzak. Eten kan er ook, want er is een fijne strandtent waar je terechtkunt.



9. Strand Nijstad

Sjieke bedoening bij strand Nijstad, in het Drentse Hoogeveen. Denk aan een strand met ligweide, duikschool, (outdoor) fitness, multifunctioneel activiteitenterrein, beachvolleybalvelden, speeltoestellen, een amfitheater en beachclub. En dan ligt er ook nog eens een schitterend paviljoen waar je verrukkelijk kunt eten.