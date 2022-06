Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trentino: tips om de schoonheid van de Italiaanse Alpen te ontdekken

Van boomkathedralen, mountainbiken in de Italiaanse alpen, kamperen bij helderblauwe meren tot aan pittoreske dorpjes en sprookjesachtige kastelen waar je kunt overnachten. De bewoners van Trentino Zuid-Tirol leven samen met de natuur en je komt dan ook naar Trentino om de schoonheid van de Italiaanse alpen, meren en bossen te ontdekken. Metro bezocht de regio Trentino en Valsugana in Noord-Italië en deelt de leukste plekken! Dit zijn onze tips voor een prachtige vakantie in de Italiaanse Alpen.

Op onze eerste ochtend verrast niet alleen de warme temperatuur ons, maar ook onze aardige gids, die Nederlands blijkt te zijn. „Goedemorgen!”, zegt Patricia vrolijk met een Utrechts accent. Ze is geboren in Utrecht maar heeft al jarenlang haar hart verloren aan Italië. De liefde voor Trentino is er bij Patricia met de paplepel ingegoten. Haar opa en oma gingen vaak met de trein naar Italië en daarna reisden ze met paard en wagen (!) door naar de camping Penisola Verde in Trentino, waar Patricia ook de liefde van haar leven heeft gevonden.

Op vakantie naar Trentino? Onze tips:

Pak de fiets en ontdek klein Venetië

Onze eerste dag begint met een mountainbiketocht. Gelukkig krijgen we wel e-bikes om zweetsnorren te voorkomen, want ook al is het pas mei, de temperatuur stijgt in de ochtend al snel naar 25 graden. Trentino is een populaire bestemming voor avonturiers en natuurliefhebbers, bergbeklimmers en watersporters. De regio heeft bijna driehonderd verschillende meren, 5000 kilometer aan wandelroutes en met de fiets kan je zo’n 8000 kilometer aan fietsroutes ontdekken.

Terwijl we door de Italiaanse Alpen zoeven met onze e-bike, vertelt onze mountainbike-gids dat Trentino ook wel het appelparadijs van Italië is. Al eeuwenlang worden hier appels (en klein fruit) geteeld. Zo kun je zelfs een speciale ‘apple trail’-wandeltocht maken. Onderweg fietsen we dan ook langs appelgaarden, oude kastelen en schattige Italiaanse dorpjes. Met ruim 20 kilometer in de benen is het tijd voor een Aperol Spritz en die drinken we op het terras in de stad Borgo. De idyllische stad met gekleurde huizen heeft de bijnaam ‘klein Venetië’ gekregen en dat komt mede door de rivier Brenta die door de stad loopt.

Ontdek boomkathedralen in Arte Sella, waar kunst en natuur samenkomen

Op 20 minuten rijden van Borgo ligt het openluchtmuseum Arte Sella, waarbij kunst natuur wordt. Ja, je leest het goed: de kunstwerken worden hier opgenomen door de natuur. Het enorme openluchtmuseum is in 1986 opgericht door drie vrienden. Terwijl je door het park loopt, ontdek je creaties van internationale kunstenaars. Alle werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen zoals takken, stenen, bladeren en oud papier. Denk aan een enorme bomenkathedraal, een natuurlijk ‘waterbed’ (gemaakt door de Nederlandse Daan Roosengaarde) of een brug gemaakt van oude kranten. Het idee achter Arte Sella is dat het creatieve proces niet eindigde bij de creatie van de kunstenaar, maar dag na dag nog tot leven komt. Uiteindelijk zullen alle kunstwerken onderdeel worden van de natuur. Extra tip: in het restaurant van Arte Sella kun je je heel lekker lunchen!

Culinaire hoogstandjes in de bergen bij NIF

De keuken van Trentino is trouwens net iets anders dan in de rest van Italië, want hier en daar proef je ook Oostenrijkse invloeden. Je moet dus niet raar opkijken als je gerechten als Strudel of Knödeln op de kaart ziet staan. Heb je wat te vieren? Ga dan lunchen of dineren bij NIF Alpine Taste, gelegen in Vetriolo. Het restaurant en tevens hotel ligt verscholen op een bergtop en vanaf je stoel heb je een prachtig uitzicht over de bergen.

Maar er is meer om over naar huis te schrijven, ook de gerechten op je bord zijn zeer fotogeniek. Chefkok Luca heeft ervaring opgedaan in Barcelona en Londen en kookt met lokale producten uit de moestuin de sterren van de Italiaanse hemel. Op het menu staan bijzondere creaties als risotto met venkel, limoen en dropsmaak, boerenkoolchips met bloemen of spek met cola. After-dinner dip? Blijf dan logeren in een van de zes luxe kamers van NIF Alpine Taste, waarvan sommige zelfs een privé sauna hebben. De volgende ochtend kun je lekker wandelen in de omgeving van het Lagorai Gebergte.

🚗 Wie, wat, waar? Trentino ligt op ruim 1000 kilometer afstand van Nederland en vanaf Utrecht is het ongeveer 12 uur rijden. Ga je met het vliegtuig, dan kun je het beste vliegen op Verona. Ook met de trein is Trentino goed bereikbaar. De beste reistijd is mei t/m september, maar in de wintermaanden kun je ook prima skiën in Trentino. Wel zo lekker, in Zuid-Tirol is alles een stuk goedkoper dan in Nederland. Een cappuccino kost niet meer dan 2 euro en voor minder dan 4 euro scoor je al een Aperol Spritz.

Zweef boven de Italiaanse bergtoppen

Of misschien heb je juist zin in een adrenalineboost? Dan ben je in Trentino op de juiste plek, de regio is een populaire plek om te paragliden en er worden jaarlijks wereldkampioenschappen georganiseerd. In Vetriolo (tegenover restaurant NIF) kun je een paraglide sprong wagen en genieten van het mooie uitzicht over de Italiaanse Alpen. Voor meer informatie: Scuola di Volo of Visittrentino.

Toe aan wat verkoeling? Neem dan een frisse duik in Como Levigo. De vele meren in Trentino zijn ook perfect voor watersporten als kanoën, zeilen of suppen. Of stop onderweg bij een supermarkt voor wat Italiaanse lekkernijen, huur een bootje en ga een middag varen rondom Como Caldonazzo, het grootste meer van Trentino met een watertemperatuur van 28 graden! Rondom het meer zijn verschillende campings te vinden.

Slapen als een prins(es)

Wil je je vakantie afsluiten met een romantische en unieke ervaring en heb je altijd al eens in een kasteel willen slapen? Ga dan langs bij mooie Kasteel Pergine, dat is gebouwd in de 12e eeuw. Vanaf het kasteel heb je een waanzinnig uitzicht op de groene bergtoppen. Pergine heeft door de jaren heen wat renovaties gehad en sinds 2018 kun je hier ook kamers boeken voor een sprookjesachtige overnachting. Ook worden er regelmatig kunstexposities gehouden en rondom het kasteel wordt je dan ook verrast door neon-lichtinstallaties en pop-art schilderijen van bekende artiesten. (Het kasteel is ook open voor een gewoon bezoek).

