Zonvakantie? Dit zijn onze tips voor de tien beste eilanden in de Middellandse Zee

Al helemaal zin in je zomervakantie? Misschien heb je al geboekt of ben je nog aan het zoeken. In ieder geval, de vakantie komt er weer bijna aan. Nederlanders zijn doorgaans groot fan van eilanden in de Middellandse Zee, maar de keuze is zó reuze dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Deze eilanden hebben namelijk veel te bieden: natuur, verbluffend historisch en cultureel erfgoed, heerlijk eten en een voortreffelijk klimaat. We geven je tips voor de beste (en mooiste) eilanden.

Musement, een online platform voor activiteiten en vakanties, ging namelijk op onderzoek uit. Zij beoordeelden de eilanden op basis van bijvoorbeeld het aantal activiteiten dat op het eiland te doen is, het aantal stranden met een blauwe vlag, het gemiddelde budget voor een week, het aantal zonuren, de gemiddelde watertemperatuur en, als extra punt, de aanwezigheid van UNESCO werelderfgoederen.

Tips voor de mooiste eilanden in de Middellandse Zee

1. Sicilië, Italië

Sicilië is de absolute winnaar als het gaat om een perfecte mix van cultuur, geschiedenis, natuurschoon, dromerige stranden en spectaculaire zonneschijn. Maar waar dit eiland voor de Italiaanse kust zich écht mee onderscheidt, is het grote aantal dingen om te doen én de UNESCO werelderfgoederen; in beide categorieën behaalde het het hoogste aantal punten. Het is dus ideaal voor het combineren van een strandvakantie met culturele bezienswaardigheden.



2. Kreta, Griekenland

Voor de nummer twee op de lijst verkassen we naar Griekenland. Als je fan bent van stranden met een blauwe vlag, is dit de uitgelezen locatie voor jou. Op Kreta vind je er namelijk maar liefst 124. En qua dingen om te doen heeft Kreta, na Sicilië, het grootste aanbod in de Middellandse Zee. Van het paleis van Knossos tot de Samariakloof en dorpen waar de tijd heeft stilgestaan; de ene bezienswaardigheid is nog mooier dan de ander.

3. Cyprus

Als je het allerliefst zwemt in water dat niet zo koud is, is Cyprus het land voor jou. Van alle eilanden die meegenomen werden in het onderzoek, zijn de wateren rond Cyprus namelijk het warmst. Daar poedel je namelijk in temperaturen van 26,84 graden. Van juni tot september zijn er maandelijks ook 365 zonuren én er zijn 66 stranden. Niets dat een geweldige zomervakantie in de weg staat dus. De Rots van Aphordite, Limassol en Paphos zijn absolute must-sees voor wanneer je even genoeg geluierd hebt.

4. Sardinië, Italië

Stranden zijn een van dé grote attracties op dit Italiaanse eiland en als je naar de zee kijkt, waan je je bijna in de Caraïben. La Pelosa, het spectaculaire strand in de Golf van Asinara, is een goed voorbeeld. Om daarentegen de meer glamoureuze kant te ontdekken, ga je naar de Costa Smeralda, waar veel Italiaanse beroemdheden elk jaar hun zomervakantie doorbrengen. Neem ook de tijd om het binnenland te ontdekken en historische plaatsen zoals de Nuraghische opgraving Su Nuraxi di Barumini te bezoeken.



5. Rhodos, Griekenland

Weer naar Griekenland voor plek 5 in de top 10, dat die plek vooral behaalde vanwege het grote aantal stranden met blauwe vlag, de aangename watertemperatuur en de vele zomerse zonuren. Daarnaast is er ook genoeg te ondernemen. Breng bijvoorbeeld een bezoekje aan het middeleeuwse Rhodos-stad, dat in 1988 tot werelderfgoed werd uitgeroepen. Het Paleis van de Grootmeesters, het Grootziekenhuis en de Ridderstraat moet je gezien hebben.

🏝 Stranden met een blauwe vlag Misschien denk je wel: ‘Die blauwe vlaggen, waar slaat dat steeds op?’ Nou, dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het strand. Hier in Nederland zie je ook weleens rode vlaggen, dat betekent dat je niet mag zwemmen, het is dan gevaarlijk. Maar een blauwe vlag betekent dat het strand voldoet aan allerlei kwaliteitseisen. Kortom: het is een fijn en schoon strand!

6. Mallorca, Spanje

Mallorca staat misschien te boek als feesteiland, maar daar heb je zelf invloed op. Er zijn namelijk ook veel bezienswaardigheden en spectaculaire stranden. Omdat er zoveel activiteiten zijn, is Mallorca een zeer gevarieerde bestemming. Met natuurlijke wonderen zoals de Grotten van Drach of de Tramontana-bergketen; charmante stadjes zoals Alcudia, Valldemossa of Sóller; stranden van hoge kwaliteit zoals Cala Ferrera of Es Ribells; en eindeloze recreatiemogelijkheden voor gezinnen zoals Marineland of Aqualand Waterpark, is het geen wonder dat Mallorca een succes is.

7. Malta

Duikers zitten helemaal goed op Malta. Dit land wordt namelijk gezien als een van de beste plaatsen in de Middellandse Zee om te duiken. Dat komt omdat het water er kristalhelder is, het beschikt over een uitgestrekt maritiem ecosysteem en een groot aantal gezonken schepen uit de Tweede Wereldoorlog. Genoeg om te ontdekken dus, zelfs onderwater! De twee grote steden Valletta en Mdina moet je sowieso bezoeken, dus blijf niet alleen maar luieren op het strand.



8. Kefalonia, Griekenland

Alleen al het strand van Myrtos is een goede reden om af te reizen naar Kefalonia. Het zand is ongelooflijk wit en strekt zich 800 meter uit, beschut door kalkstenen kliffen en dennenbossen. Dit eiland is de grootste van de Ionische eilanden en heeft niet alleen stranden als bezienswaardigheid. Het Enos Nationaal Park, dat ideaal is om te wandelen, mooie dorpen zoals Fiskardo en Assos, en de spectaculaire grot van Melissani zijn slechts enkele van de schatten.

9. Djerba, Tunesië

Djerba, bekend als „het eiland van de dromen”, is een van de populairste bestemmingen van Tunesië. Nu gaan Nederlanders wel vaker naar Tunesië en dat is niet gek ook. Op Djerba vind je bijvoorbeeld eeuwenoude schoonheid en fijne zandstranden. Daarnaast is het ook nog, van alle eilanden op de lijst, een van de meest budgetvriendelijke.

10. Zakynthos, Griekenland

En voor de laatste plek in de top 10 reizen we weer naar Griekenland, voor Zakynthos. Hier vind je namelijk Navagio, één van de meest gefotografeerde plaatsen van het eiland. Daar ligt een scheepswrak aan de kust, een absolute must-see. Naast zijn stranden staat de ‘bloem van Levante’, zoals de Venetianen het noemden, ook bekend om zijn bruisende nachtleven en zijn uitgebreide aanbod aan culturele activiteiten. Bezienswaardigheden zijn de kloosters van Anafonitria en Panagia Skopiotissa, het Venetiaanse kasteel van Bohali en de kerk van Agios Dionysios, de beschermheilige van Zakynthos.



Andere mooie eilanden in de Middellandse Zee

Nog niet gevonden wat je zocht? Geen zorgen, het blijft namelijk niet bij een top 10 van de mooiste eilanden in de Middellandse Zee, er is een heuse top 50 opgesteld. Wil je lekker actief zijn en veel keuze hebben in wat te doen, ga dan naar Corisca of Ibiza. Juist fan van stranden met een blauwe vlag? Dan zijn Lesbos en Kos goede opties voor jou. En wanneer je meer op je budget wil letten, kun je prima terecht op Limnos of Chios. Voor het meeste aantal zonuren moet je op Karpathos en Leros zijn. De overige eilanden die in de top 50 staan, vind je hier.

Wel behoefte om naar een prachtig eiland te gaan, maar geen zin in veel toeristen? Kies van voor de Azoren. Metro bezocht het ‘Hawaii van Europa’ en doet vijf geheimen uit de doeken.