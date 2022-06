Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van bad guy in Mocro Maffia tot lieverd in Marokkaanse Bruiloft: ‘Ik trouwde op maandag, gratis’

Een nietsontziende slechterik is hij als Adil in de bejubelde Videoland-serie Mocro Maffia. En nu? Nu is Walid Benmbarek een lieverd, een ‘gewone’ automonteur die wil trouwen. Over zijn andere kant in de romcom Marokkaanse Bruiloft (nu in de bioscoop) schoven we bij de populaire Walid aan.

Eigenlijk heet hij geen Walid meer als hij over straat gaat. „Adíl, Adíl”, is het dan vooral wat hij hoort. Ondertussen is hij ook gewoon ‘een zuinige Hollander’, want nu we het toch over trouwen hebben: hij trad op maandag met zijn vrouw in het huwelijk. Gratis en voor niks.

Nuchtere vrolijke vent

Dat geroep op straat vindt Walid Benmbarek (42) niet erg hoor, hij ziet het als een mooie waardering voor zijn rol en de topserie Mocro Maffia. Hij blijkt een nuchtere, vrolijke vent die in een bar van Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam komt aanwandelen in een trainingsjack. Hoe anders zal het die avond zijn, als hij in pak – zwarte leren jas met goud – op de grote première van Marokkaanse Bruiloft mag en moet verschijnen.

🎬 Andere titels met Walid Benmbarek Sinds 2018 ging het met de acteercarrière van Walid Benmbarek helemaal los. In dat jaar werd hij genomineerd voor een Gouden Kalf als Beste Acteur voor zijn rol in de speelfilm Broeders. Hij was de afgelopen vier jaar onder andere te zien in vier seizoenen Mocro Maffia, De Luizenmoeder, Luizenmoeder – De Film, en in een hoofdrol in de korte film De Laatste Rit. Hij speelde eerder in titels als Goede Tijden Slechte Tijden en de speelfilm De Infiltrant.

Trouwen in Marokkaanse Bruiloft… of niet

De bad guy uit Mocro Maffia overleefde die serie al vier seizoenen. Maar hij heeft de keiharde serie even verlaten voor de romcom Marokkaanse Bruiloft van regisseur Johan Nijenhuis. Walid Benmbarek stortte zich met veel genoegen op de rol van de vriendelijke Samir. De automonteur krijgt een oogje op Yasmine (Soumaya Ahouaoui, Metro sprak haar ook) en zij op hem. Yasmine wil aanvankelijk helemaal niet trouwen en richt zich vooral op een carrière als advocaat. De vonk lijkt toch over te slaan, maar dan moet de advocaat Samir nog bijstaan als hij verdacht wordt van autodiefstal ook. Komt nog bij dat er een liefdesconcurrent in het geding is: de charmante en wat gladde plastisch chirurg Ibrahim (Nabil Aoulad Ayad). Metro beoordeelde Marokkaanse Bruiloft met 3,5 uit 5 sterren. De film is een feest om naar te kijken en, door de vele Marokkaanse tradities, net wat meer dan alleen een romcom.

Geen type voor een Marokkaanse Bruiloft

Was het een feest voor je, die Marokkaanse Bruiloft?

Walid: „Enorm. En Marokkanen kunnen echt wel een bruiloft vieren hè? Alles ziet er dan kleurrijk uit. Het is mooi om dat positief en met veel herkenbare dingen als film te brengen. Ik vind het maar wat leuk dat we aan Nederland kunnen laten zien dat Marokkanen ook goed feest kunnen vieren.”

Vertel eens over je eigen bruiloft?

„Ik ben zelf geen type voor een typisch Marokkaanse bruiloft, wel om mee te maken overigens. Van jongs af aan heb ik gezegd geen mensen op mijn bruiloft te willen waar ik geen band mee heb. Dat is wat op een Marokkaanse bruiloft altijd gebeurt, driehonderd gasten waarvan je er tweehonderd niet kent. Ouders geven aan een huwelijk van hun kinderen vaak heel veel geld uit, dat wilde ik die van mij sowieso niet aandoen.”

‘Hou dat geld lekker voor jezelf’

Ging je moeder daar niet een beetje meer over dan jij? Ik heb de film gezien…

„Haha, de moeder en zeker de mijne is heel belangrijk. Moeders zijn trots als hun kind gaat trouwen, daar hoort een groot feest bij. Ik zei ‘allemaal leuk en aardig, houd dat geld lekker voor je zelf’.”

Hollander dat je d’r bent!

„Ja, man. Ik zag dat trouwen op maandag gratis was. Dat hebben we in 2011 op het gemeentehuis gedaan en met de ouders, broers, zussen en aanhang van mijn vrouw en mij zijn we uit eten gegaan. Mijn vrouw was het er toen mee eens, maar inmiddels denkt ze er heel anders over, haha. Daarom heb ik haar beloofd dat als we 12,5 jaar getrouwd zijn een groot feest geven. Mannetje of tachtig hoor, geen driehonderd. Destijds kozen we voor een mooie huwelijksreis van drie weken naar Frans Polynesië. Mijn vrouw stemde daar mee in, maar zegt nu: als het nu weer 2011 was, dan hadden we het anders gedaan. Elke keer als ze een film met een bruiloft ziet of ergens een witte jurk, dan hoor ik dat.” Met een leuke grijns: „Des te pijnlijker is het dat ik nu in Marokkaanse Bruiloft speel…”



Walid Benmbarek heeft naast het acteren een eigen bedrijf

Iets heel anders. Je bent een gevierd acteur, maar hoorde ik in talkshow Humberto nou zeggen dat je een eigen bouwbedrijf hebt?

„Dat komt van Johan Nijenhuis, maar het is een afbouwbedrijf. Wij zorgen bij een bouwproject voor de finishing touch. Acteren is echt mijn passie hoor, maar in het verleden werd je vooral getypecast, vanwege mijn uiterlijk weet je het dan wel. Nu is het wat meer divers en kleurrijk. Het zat me dwars en ik wilde er niet afhankelijk van zijn. Ik ben zelfs even met acteren gestopt en ingestapt in het afbouwbedrijf. Als mijn kans komt komt ie wel weer, dacht ik toen. Vanaf de film De Infiltrant had ik de smaak weer te pakken en volgde er heel wat. Het mooie van het hebben van dat bedrijf, is dat ik nu goede keuzes kan maken. Ik hoef niet elke rol te pakken en ik hoef niet in elk bouwproject te zitten.”

‘Breed en kaal? Dan geen dokter’

Is typecasting, gezien vanuit de film- en seriemakers, ook niet een vorm van logisch?

„Jawel. Ik bedoel het trouwens over Nederland in het algemeen, het geldt niet alleen voor bijvoorbeeld Marokkaanse acteurs. Het is echter ook een vorm van een beetje te makkelijk. Iemand die breed en kaal is, kan hier geen dokter spelen. Kijk dan eens naar Amerika. De grootste acteurs zijn gespierd en breed, daar doet men het toch anders. De Nederlandse filmwereld heeft te vaak oogkleppen op. Waarom kunnen Liza Sips, Pip Pellens (beiden ook in Marokkaanse Bruiloft) en Barbara Sloesen niet in een drama spelen? Ze blijven in de romcom-hoek, omdat hun films commercieel gezien goed worden bekeken. Het werkt, maar ik vind het wel jammer. Gelukkig zie ik dat er een beetje verandering in komt.”

Lachen om Marokkaanse Bruiloft

Over typisch gesproken: in Marokkaanse Bruiloft steken jullie als Marokkaanse acteurs best de draak met verschillende tradities uit jullie cultuur. Kan de gemiddelde Marokkaan daar om lachen?

„Ja, omdat er zoveel herkenbare dingen in zitten. En ja, toen ik nog niet getrouwd was vroeg mijn moeder om de haverklap wanneer het nou eens zou gebeuren. Wat je ziet, is wat er aan de hand is. Eer en sociale controle tellen in de Marokkaanse cultuur heel erg mee. Een bepaalde trots waarmee je bent opgegroeid, zit in je bloed. Een scheiding zoals je in Marokkaanse Bruiloft ziet, vinden we niet prettig. Je trouwt tot de dood ons scheidt. Het is in de film wel wat uitvergroot, hoor. Met een humoristische knipoog. De Marokkaanse gemeenschap zal het allemaal heel herkenbaar vinden, lachen en zeggen ‘ja, dit is wat er nu eenmaal gebeurt’.”

Wat vond je ervan dat je voor zo’n totaal andere rol gevraagd werd?

„Ik vond het als acteur zijnde de spannendste film om te mogen doen, het was eens iets heel anders. Je weet waar je sterk in bent, maar weet ook waar je sterk in denkt te kunnen zijn. Ik wilde graag aan Nederland en alle filmmakers laten zien dat ik niet alleen die brede stoere vent kan spelen. Actie en drama, daar ben ik ook goed in. Dat weet ik. Maar niemand had me nog in een romcom geprobeerd. Ik hoop dat het publiek ziet dat het iets is wat mij ook ligt. Dat mensen erin mee gaan en niet meer naar Adil uit Mocro Maffia kijken. En dat ze me aan het einde van Marokkaanse Bruiloft Samir noemen.”



Vind je het wel tof dat je op straat altijd over die Adil wordt aangesproken?

„Natuurlijk, erkenning is uiteindelijk waarvoor je het als acteur doet. Dat mensen enthousiast zijn over iets wat je hebt neergezet. Dat ze je als personage geloven.”

Wat hoop je dat Marokkaanse Bruiloft oplevert?

„Ik hoop dat heel veel mensen ernaartoe gaan. Of liefhebbers van Johan Nijenhuis-films meteen getriggerd worden door een Marokkaanse bruiloft en de Arabische cultuur, dat weet ik niet. Maar ik hoop heel erg van wel. Dat ze een kijkje in de Marokkaanse tradities en cultuur komen nemen. Ik denk echter dat het wel goed komt.”

‘De man van ondergeschikt belang’

Is het op een Marokkaanse bruiloft ook leuk voor de mannen eigenlijk?

„Een bruiloft is een feest van de vrouw. Vrouwen staan centraal en alles moet tot in de perfectie geregeld zijn. De man is ondergeschikt. Eigenlijk zit je de hele avond in je eentje te wachten op je vrouw. Als ze net naast je zit, moet ze weer een nieuwe jurk aantrekken. Ze moet er die avond dan namelijk nog vier. Je ziet je vrouw eigenlijk niet, de man is van ondergeschikt belang. Als de huwelijksnacht eraan komt, is zij helemaal gesloopt en jij helemaal gaar. Slapen dus, hahaha.”

Marokkaanse Bruiloft met Walid Benmbarek draait sinds donderdag in de bioscoop. Komend najaar is de acteur ook op Videoland te zien. In de serie Hockeyvaders is Walid weer iets heel anders, namelijk… een hockeyveteraan („nieuw voor mij, ik heb dat echt moeten leren want ik speel de ster van het team”). Wees overigens gerust: ook in het vijfde seizoen van Mocro Maffia keert Walid Benmbarek terug.