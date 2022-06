Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slapen in de natuur: dit zijn de mooiste plekken in Europa

Even de stad uit? Je kunt deze zomer natuurlijk met je tentje op de camping gaan staan, maar als je echt eens midden in de natuur wilt verblijven, is dat ook mogelijk. Even helemaal niets, alleen jij en de vogels, de groene bomen en een rustig briesje. Metro somt de mooiste plekken in Europa voor je op, waar je echt midden in de natuur slaapt.

Of je nou naar Italië gaat, Spanje of Portugal: na een vakantie in één van deze accommodaties wil je nooit meer naar huis.

De mooiste plekken in Europa om te slapen in de natuur

Griekenland

Een villa huren midden in de natuur. Het is iets wat veel vriendengroepen doen en wij geven ze geen ongelijk. Deze villa in Griekenland ligt midden in de natuur, waarbij je met zes personen even helemaal zen kunt worden. Van buren is er geen sprake in de nabije omgeving en met het heerlijke zwembad in de tuin hoef je de deur helemaal niet meer uit.



Noorwegen

Liefhebbers van het Noorderlicht, de middernachtzon én zeehonden kunnen hun hart ophalen op de -eilanden in Noorwegen. Beleef iedere dag een spectaculaire zonsondergang en geniet van alles wat het eilandleven je te bieden heeft. Je zult hier niet helemaal alleen zijn, want deze speciale Airbnb heeft tien individuele gebouwen. Daar vind je onder andere een sauna, badhuis en een visrestaurant. Genieten geblazen!

De natuur in ons eigen landje

Wie zegt dat je het land uit moet om van de natuur te kunnen genieten? Ook in het Hollandse Drenthe is rust, groen en ruimte te vinden. Slapen in de natuur én dat op slechts een paar uurtjes afstand. De pipowagen is gelegen aan de Lek, waar je kunt genieten van je eigen plek mídden in de natuur. En mocht je toch nog wat willen beleven, dan is er iets verderop een camping, waar je ook gebruik kunt maken van de douches.

Italië

Italië: het land van de pizza’s, pasta’s én prachtige meren. In dit landhuis heb je uitzicht op het laatstgenoemde. Ideaal als je hier wilt verblijven met een groep vrienden of je familie. Begin de dag met een boswandeling, spring in de middag in het Idromeer en sluit de avond af met een heerlijk zelfgemaakt diner mídden in de natuur. Dit is tevens een goede plek voor reizigers met een hond: je mag je trouwe viervoeter hier namelijk mee naar toe nemen.



Frankrijk

Altijd al eens willen slapen in een voormalige herderswoning midden in de bergen? Dan is dit je kans. Waan jezelf in het leven van een herder uit de Franse Alpen en ontdek het natuurgebied Parc du Mercantour, waar jouw huisje mídden in ligt. Als je houdt van rust, wandelen en sterrenkijken, zit je hier in ieder geval wel goed.



Schotland

Midden in Loch Lomond en Trossachs National Park vind je deze mooie cottage. Buren heb je niet, maar als je van dieren, bomen en rust houdt, ben je hier aan het juiste adres. De ruige omgeving van Schotland vraagt om avontuurlijke hikes, dus wandelschoenen mee en gaan.